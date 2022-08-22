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【家燕媽媽】為薛家燕演藝學校周年演出　鍾柔美+潘靜文重溫學生回憶

娛樂 14:38 2022/08/22

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鍾柔美、潘靜文、蔡愷穎及區明妙4位舊生演出。

薜家燕前晚於新光戲院舉行《家燕媽媽藝術中心演藝繽紛show》，帶著過百學生一同作畢業演出，更特別請來鍾柔美（Yumi）、潘靜文、蔡愷穎及區明妙4位舊生到場作特別嘉賓，與她跳唱《Stand up》，除了跳招牌十字步外，今次挑戰Hip-Hop舞步。

Mirror意外後，家燕姐坦言舞台安全上也特別緊張，因為今次有很多學生一同表演：「家長還問我個台是否穩陣？我話我哋冇升降台，好穩陣，最緊要安全第一。」

蒒家燕藝術中心創立18年。

家燕表示已創立了藝術中心18年，今年這個騷因疫情關係已改期兩次，今次終能如期舉行亦落下心頭大石。

她說：「去年《聲夢傳奇》有個中心學生都好有成績，故請了4位參與一齊演出，原本宋宛穎也演出，但去了上海工作來不到，幸今次也出現搶飛情況。」她更表示因《聲夢傳奇》有很多中心學生有不錯表現，都多了人報名上堂。

Yumi表示8歲已開始在中心上堂，經常跟家燕媽媽到海外表演，得到不少寶貴經驗。她説自己小時候亦有在這場地演出過，綵排時見到很多小朋友，勾起了很多回憶。

問可會到中心客串當導師？她說：「我在工作和學業方面都比較忙，還是先專注學業，遲些如果真的有時間，都想為家燕媽媽藝術中心幫手。」

最新影片：MC+洪嘉豪訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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