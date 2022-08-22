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【靚太安樂窩】港媽淘吸色紙大讚平價好用　專家教5大方法還原衣服本色

休閒消費 17:44 2022/08/22

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除用吸色紙外，專家亦有以下５大衣服染色的處理方法。

衣物染色，相信是洗衣難題中最令人煩惱的一環。有網民在「淘寶開心share」群組分享，大讚吸色紙是「偉大發明」，完美解決深淺色衣物洗滌問題。加上臨近開學在即，TOPick亦找來裝修學院校長Simon推介衣物染色解決方法，輕鬆還原衣服本色。

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吸色紙原理及作用是透過超細纖維技術，迅速吸收洗衣過程中，游離於水中的彩色粒子與塵垢，防止淺色衣物染上掉色衣物的色彩。雖然吸色紙並非新產品，不過一直深受歡迎。

網民大讚吸色紙好用。(圖片來源:「淘寶開心share」群組)

而該名網民亦指自己受其他網友影響決定嘗試，結果一試愛上。

吸色紙真係好偉大嘅發明，見到 group友分享，用咗一排都唔敢放白色同好深色既衫一齊，今次淘咗2件衫平平哋就試一試，安心晒!

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貼文一出，即有不少用家留言大讚平價好用，最平$19就有100片。有網友更表示「真心得，未試過出事」、「次次都要各自分開洗，而家一齊洗都絕無問題」; 亦有網友指效果不明顯「用過幾次，一齊洗都係會中招」、「唔係好work」。

5大方法輕鬆KO衣物染色

白色恤衫染色後，切忌使用漂白水。(圖片來源:istock)

子女開學後，家長們在所難免每日要清洗大量骯髒衣物。除使用吸色紙之外，裝修學院校長Simon亦為大家提供去除衣物染色污漬的建議。

Simon指白色衣物染色後，切忌使用漂白水。因漂白水含有極多化學合成物，是氯製品。既未能將衣物染白，亦容易令纖維受損。處理染色衣物方法如下:

1) 可先在洗衣機放暖水，加入一蓋滴露消毒水，才放入染色衣物。待清洗後將衣物晾乾，就會恢復原先顏色。

2) 如果染色範圍較細小，如領口位，就可以用牙膏去清洗。如果衣物有汗味，就可以先浸白醋並用凍水去洗，同時去除味道。

3) 將已染色的衣物放入熱水盆中，每升水加10羹梳打粉，用月桂樹葉覆蓋衣物靜置一晚，第二日再清洗即可重現亮白。

4) 將被染色位置弄濕，然後放上用鹽，再用手反復揉搓，最後再用清水清洗即可。

5) 將無色番梘(約20克)，切成細塊，放入滾水中煮3分鐘。然後，將有衣物染色或有污漬的部分放入滾水中，用中火煮6分鐘。如果染色情況嚴重，時間需延長，待衣服乾淨後，用清水清洗並曬乾即可。

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責任編緝：張懿慧

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