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【物輕情義重】禮物的價值不重要 藍海寧：見到自己在對方心中的印象和價值

休閒消費 15:50 2022/08/22

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禮物的真正意義。

離開溫哥華前，新相識的三位女性朋友不約而同給我送上禮物。

第一份禮物是一條茄士咩頸巾。雖說八月的溫哥華天氣宜人，但早晚有點清涼。我怕冷，手袋中總有一件薄外套。朋友A小姐留意到我的需要，為我送上這份窩心的禮物。

第二份禮物是一本筆記本和三枝非常精緻的原子筆。朋友L小姐看到我的手袋常放有一本記事簿，又留意到我喜歡用何種類型的筆。這年代，會帶着筆記本出街的「老套」人應該不多，大家多以手機來記事，可是我喜歡用筆和文字記下每一次經歷、每一份感覺。有時翻看記事簿，看字體的潦草程度，讀當時所用的詞彙，喚起了一些回憶，又是一番滋味。

第三份禮物是一枝香水，我對這份禮物最有感覺，因為我對香水有份特別的感情。

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我人生中的第一枝香水是哥哥所贈，那時我剛從教師轉職空姐，哥哥說空姐要打扮漂亮，必須留意每一個細節，所以他送我一瓶香水，希望我塗上後，增添一些女性的溫柔與嫵媚。

自小我比較男性化，一頭短髮，愛穿褲子，唯一的裙子是校服裙。起初我對香水很抗拒，覺得有點矯揉造作，不過既然成為空姐，就要令自己有所改變。哥哥當然了解妹妹的性格和想法，所以他為我精心挑了一枝非常清新的香水，好讓我能接受這股女人味。

我很怕送禮物，因總擔心不合別人心意，所以我從不期望收到禮物。禮物的價值並不重要，但從禮物中可以看到自己在對方心目中的印象和價值。這三件禮物讓我的人生添上了非常愉快的回憶。

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撰文 : 藍海寧 資深空姐

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