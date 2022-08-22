【夫妻相處】在職港媽湊仔跟功課一腳踢　狂呻丈夫不肯學連網上支付都不懂

▲ 不如坐低大家溝通下。

夫妻除了是家人外，還是合作夥伴，生兒育女後更要互相合作，有港媽就在網上發文抱怨豬隊友乜都唔識，又唔肯學！

在職港媽在討論區親子王國留言，表示自己與老公結婚11年，育有一名9歲兒子，兩人早已感情變淡，連夫妻生活都欠奉，但為了兒子港媽一直啞忍：

其實我對c6已經冇乜感情，亦冇性好多年，不過繼續一齊下去都係為咗個仔。

港媽續說對老公感情變淡的原因，無奈地表示老公乜都唔肯學，乜都唔識，連現在流行的網上支付工具，支付寶及微信都唔識用，連上網訂嘢都唔識，連信用卡都要用港媽那張，自己有信用卡不用，寧願之後給現金港媽。

港媽表示老公有時連屋企電器都不懂：「永遠未去了解已經話唔識。」

而港媽是在職媽媽，每晚9時才放工回家，還要跟兒子功課及考試，而家中的工人都由她一個人跟進，港媽表示最近兩公婆又因為老公唔肯用自己的信用卡去Book會所設施而嘈，被丈夫指她計較。

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港媽遂留言問網友，是否自己真的太計較？

網友反應兩極，有人指「肯俾錢就得啦，可能因為你事事批評，佢覺得無癮，就咩都唔做，你知啦，男人唔會格價，連儲到積分都唔會去睇吓有咩換。」、「樓主好似湊多個仔咁 」、「你咪叫佢唔好咁計較，幫手做家務。有啲嘢忍一下佢發惡，點都唔幫佢，一係佢學，一係搵人幫，你咪嬲少樣囉。」

點擊下圖，睇網友留言：

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責任編輯︰王明芳