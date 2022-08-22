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【死亡個案】再增5人離世　2人未打3劑疫苗

社會 16:35 2022/08/22

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（陳靜儀攝）

第五波疫情持續，今（22日）新增 宗確診個案，為連續5日破6,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。李立業指，今增 人離世，其中 人未打3針疫苗，包括 人一針未打。

再增5人離世，年齡介乎63至96歲，其中 2人未打3針疫苗，包括1人一針未打，詳情如下：

  • 96歲男，有高血壓病史，7月29日快測陽性，8月21日過身
  • 72歲男，打2針，7月24日因胰臟炎入院，7月26日確診，CT值大於30，相信是院內感染，8月21日離世
  • 77歲男，沒有打針，有癌症、冠心病病史，8月12日快測陽性，8月20日到指定診所求診，其後轉介到天水圍醫院急症室求診，昨日12時
  • 92歲女，打3針，院友，有心臟病病史，8月14急症室求診，昨日離世，相信與新冠病毒無關
  • 63歲男，打2針，8月21日因氣促經威爾斯親王醫院急症室入院，其後病情轉差離世

李立業指，病情持續嚴峻，留院病人已達2,100名病人，不少病人須使用呼吸機及氧氣，截至昨晚135名11歲以下須入院治療，亞博館新冠治療中心今日傍晚會重投服務，先啟用200張病床，已調動100名醫護人員及專職醫療人員照顧病人。

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記者：陳麗娜

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