【抗癌媽媽】生前向經理人結算收入作教育費　余苑綺為子女苦撐抗癌至生命盡頭

▲ 台灣女藝人余苑綺抗癌8年，終不敵直腸癌離世。

台灣女藝人余苑綺抗癌8年，經歷3次復發、70次化療，終不敵直腸癌昨日（21日）離世，享年39歲。余苑綺生前最放心不下的就是一對年幼子女，他們也是她抗癌的力量，她為了孩子才能捱過多次化療。她早已留下遺言，請孩子在媽媽走後不要難過，她會在天上看護著他們。

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抗癌8年歷3次復發70次化療

綜合台灣傳媒報道，39歲的余苑綺是資深藝人余天和李亞萍的女兒，她於2014年不幸確診直腸癌第三期，其後宣布抗癌成功。2017年余苑綺與圈外人陳鑒（Gary）結婚，同年11月產下大女兒「樂樂」。可是好景不常，2019年10月，她誕下小兒子「小可愛」後一周，發現癌症復發，癌細胞已從淋巴擴散至肝、肺，病情一度穩定，去年又再度復發。

近日余苑綺病重入院，家人已作最壞的打算。余天日前透露女兒已處於生死邊緣，最放心不下的還是兩個小孩，「她最擔心的當然還是小孩，當然也擔心我們兩個老的。」余苑綺忍痛走到生命盡頭，留下一對4歲及2歲的兒女。

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自知身體每況愈下作好準備

余苑綺經紀人閃亮亮提及，最近傳短訊給余苑綺，她已讀不回，相信身體情況已愈來愈差。他指幾個月前余苑綺突然要求他「預先結算業配金額」，余苑綺似乎知道自己身體撐不下去，因此想結算好收入，為子女讀幼稚園等教育費做好預備。他心疼稱，余苑綺總在親友前表現出堅強的模樣，只因不想大家擔心她。

早於2020年余苑綺在一個抗癌活動上表示，在第二次發現癌症復發後，已寫好遺書給家人。當時她公開唸出給子女的遺言︰

如果媽媽真的不在了，相信這都是神做的決定，不要難過，雖然你們看不到媽媽，媽媽會在天上保護看護著你們……媽媽真的好愛好愛你們，下一輩子我們還要當一家人……

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丈夫最後牽手 答應好好照顧子女

丈夫Gary一直陪伴愛妻抗癌，余苑綺日前向父母提到，離開時只希望老公在身邊。她離世後，Gary今日（22日）清晨在社交平台發文，向亡妻表示「我真的好愛好愛好愛你」。他上載一張二人合照，還有余苑綺躺在病床上夫妻牽手的照片，寫道︰

謝謝你這幾年的陪伴，你所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望你能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著你）……

余天原本為女兒爭取到美國最新的抗癌技術，可是已來不及了，他一直捨不得放棄女兒。可是他見到女兒受盡癌魔折磨，臨終前眼睛不閉，於是他與妻子李亞萍答應她，「我們放下了」，她才稍微閉上眼睛，夫妻喪女之痛無法言喻。

余苑綺的弟弟余祥銓和姊姊余筱萍分別在社交平台悼念她，他們都答應會好好照顧余苑綺的一對子女，可想而知她生前放不下孩子，拜託家人代她好好愛孩子，看顧著他們長大。

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責任編輯︰王明芳