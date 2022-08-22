【院舍爆疫】院舍中招個案擴大　扶康會清蘭之家9人染疫

▲ （陳靜儀攝）

第五波疫情持續，今（22日）新增 宗確診個案，為連續5日破6,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。昨有13間院舍呈報個案，包括7間安老院及6間殘疾院舍，致100名院友列為密切接觸者需檢疫。

7間安老院如下：

深水埗福 慧護老中心 ：1名院友確診

慧護老中心 沙田東華三院莫黃鳳儀安老院：1名院友確診

荃灣昌樂護老中心：2名院友確診

北區聯和服務護老中心：1名院友確診

屯門仁安護老院：1名院友確診

黃大仙彩雲居護理安老院：2名院友確診

深水埗 凝心薈 (麗閣)：1名院友確診

另有6間殘疾院舍有確診：

西貢基督教家庭服務中心翠林宿舍： 1名院友確診

基督教家庭服務中心安怡宿舍： 1名院友確診

觀塘香港耀能協會樂華宿舍： 1名員工確診

青衣浸信會愛羣社會服務處： 1名院友確診

東區扶康會清蘭之家因群樓宿舍： 8名院友確診及1名員工確診

黃大仙心理衞生會 彩雲 宿舍： 1名院友確診

歐家榮指，東區扶康會清蘭之家因群樓宿舍爆疫，院舍共有兩層、50名院友及30名員工，3樓一名護理員先確診，已打3針，8月16日出現病徵，8月18日當夜，19日離開院舍，當日因定期核酸檢測陽性，病毒量高，CT值達13，昨天發現8名3樓院友陽性。

另外，歐家榮稱過去一周出現確診個案的院舍升至58間，分別是36間安老院及22間殘疾人士院舍，涉及130宗個案，當中108名院友及22名員工，稱院舍出現確診趨勢呈上揚，對情況感憂慮，院舍出現大型爆發，相信很大機會經由員工傳播，呼籲員工有病徵不可上班及進行核酸檢測，健康的員工亦需要每天上班前進行快測，建議員工定期進行核酸檢測，及時發現具傳染性的早期個案。

學校個案方面，今日有83間學校呈報160宗個案，涉127名學生及33名教職員，包括64間幼稚園及幼兒中心、10間小學、9間中學，過去7日有31間學校呈報2宗或以上個案，有7間學校部分班級需要停面授課1星期：

深水埗協康會富昌中心荷蘭房：2學生確診

大埔香港教育大學幼兒發展中心(幼稚園部)幼嬰班：1學生及2老師確診

東區維多利亞幼兒園(海峰園)K1A1班：1學生及2老師確診

屯門宏廣國際幼稚園K2A班：2學生及1老師確診

東區蒙特梭利國際幼稚園K1至K3組別：2學生及2老師確診

灣仔聖保祿幼稚園N4B班：3學生確診

九龍城Stamford American School Hong Kong 7RENR班：6學生確診

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記者：陳麗娜