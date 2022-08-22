【最新疫情】今日新增6,617宗確診個案　料BA.5未來數周升至逾半個案【不斷更新】

▲ （湯致遠攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（22日）出席疫情記者會。

今日新增6,617宗確診個案，包括6,380宗本地個案及237宗輸入個案，另錄5宗離世個案。

【17：15】

被問到如何定義竹篙灣社區隔離設施中病情較複雜的患者，李立業表示，要視乎患者需要服用多少藥物，以及服食藥物後是否需要監測身體狀況，如血糖等，以前這些患者會送往北大嶼山醫院，現時則可透過亞博分擔壓力。

【17：05】

歐家榮表示，個案數字過去一個星期上升速度快，之前每兩星期增1000個案，但最近突然每天增加幾百宗，或與BA.5在社區蔓延速度加快有關，相信BA.5個案會繼續保持升勢，接下來有機會由現時佔3分1增至超過一半。

【16：55】

歐家榮表示，本地確診個案連續4天逾6000，疫情重拾升勢，顯示社區傳播鏈很多，呼籲市民嚴禁遵守防疫規定，外出或到聚集性地方要帶貼臉及較高保護性口罩，未打針的人士則要盡快接種，以增加保護力，減重症及死亡風險。

【16：45】

今日學校呈報160宗個案，來自83間學校，有7間學校部分班別需要停課。

變異病毒株方面，BA.4或5個案升至34.1%，而BA.2.12.1則有8.8%。

【16：40】

多13間院舍出現個案，包括7間安老院，涉及9院友，以及6間殘疾院舍，涉及12院有及2名職員，共100名院友被列密切接觸者，需到亞博檢疫。之餘早前出現爆發的青和居護老院再多9名院友及5名職員確診，目前該院112名院友中有累計有21確診，而63員工中，亦累計有10人染疫。另外，扶康會清蘭之家亦爆疫，該院3樓一名護理員8月16日開始流鼻水，惟快測持續陰性，至8月19日方核酸檢測陽性，該院昨日再多8名居3樓院友染疫，同層其餘院友需檢疫。

歐家榮表示，院舍爆疫多由員工引起，而第五波疫情下，80歲以上長者的病死率高達15%，即使已打3針疫苗病死率也高達1%，呼籲院舍員工要努力保護長者，定期核酸檢測。

【16：35】

另外，威爾斯親王醫院內科男病房爆疫，一名85歲病人8月19日經入院檢測確診，院方追蹤調查後再發現多三名病人和4名員工確診。【詳情即看：下一頁】

李立業表示，病情持續嚴峻，需要入院患者越來越多，8月初至今需要使用氧氣和呼吸機的患者一步步上升，且現有135名11歲以下患者需要入院，對醫院構成壓力，各醫院也要調動更多病床照顧患者，局方今回重啟亞博200張病床，接收社區沒有家人照顧的確診長者、竹篙灣社區隔離設施中病情較複雜的患者，以及公立醫院情況穩定的病人。李立業又稱，若入院數字進一步上升，公立醫院就要進入第三階段病床調動計畫，屆時會有更多非緊急服務將收影響，冀市民諒解。

【16：30】

李立業表示，多5名患者離世，涉及4男1女，年齡介乎63至96歲，2人未打3劑疫苗，其中一名72歲男死者本身有長期病患，早前因胰臟炎入院，其後疑在院內感染，且情況持續變差，昨日離世。【詳情即看：下一頁】

現有2,100名病人留醫，當中297人為新增留醫病人，多8人情況危殆，目前共48名病人情況危殆、30名情況嚴重。

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記者：TOPick港聞組