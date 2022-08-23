【本地遊】銅鑼灣舊樓天台大改造　建築師重塑兒時天台回憶

▲ 建築師張國麟表示，天台除了是社區的公共空間外，更是文化的傳承和築建人文互動的地方。

以往舊樓天台可能是父親抖氣的窗口、母親洗衣晾衣的地方、兒童的學校及遊樂場，但現在高樓大廈漸取代，天台不是私人物業，就是閉門深鎖。利園區「gLEEful rooftop」計劃，為這些天台加入色彩及用途，讓這些港人曾經熟悉親切的空間得以再生。

銅鑼灣在港人的印象就是百貨商場林立的繁華商業區，細心留意，其實利園區還保留了很多舊式唐樓，形成一個很有趣的對比。利園邀請了建築師為這些舊樓來個天台活化項目「gLEEful rooftop」，除了帶來藝術美感，更點亮了無限可能性。

連結天台遊樂經驗

今次計劃為利園與本地得獎設計團隊One Bite Design Studio合作，由建築師張國麟（Alan）率領6人團隊，耗時8個月完成。天台空間於建築界被稱為「第五個立面」，對於香港人來說是一種集體回憶和一個有歸屬感的地方，不同年齡層的人都擁有屬於自己的天台回憶。

▲ 由One Bite Design Studio建築師張國麟（Alan）設計的8個天台各有特色，代表不同的兒時遊戲。（張頌婷攝）

Alan指出：「現今的天台空間都容易被忽略，但它是可以被加以善用成為一個更好的城市空間。天台除了是社區的公共空間外，更是文化的傳承和築建人文互動的地方。」

舊樓天台讓人聯想到昔日在天台遊樂的經驗，Alan說他以前住在舊式的商住大樓，也有機會跟鄰居在天台上遊玩。因此他特別以「童趣」作為設計的主題，透過大家兒時最熟悉的小遊戲，如跳飛機、一二三紅綠燈、畫鬼腳、狐狸先生幾多點、麻鷹捉雞仔等，喚醒大家的美好童年回憶。「現在的小朋友都沉醉在打機及虛擬世界，相信已很少接觸到這些實體遊戲，希望藉此仍能傳承下去。」

飽受歷史風霜

Alan之前曾做過多個天台項目，包括活化翻新啓業運動場、屯門兆禧苑商場天台運動場、明德商場籃球場「明德主場」及屯門愛定商場空中滑輪運動場等。「這些多是商場或停車場天台，跟住客的關係較遙遠，今次跟商戶及住戶的距離更近，做法也有點不同。訪客行上天台可能為商戶帶來人流，但對住客來說，就有機會造成滋擾，影響到日常生活，我們要小心考慮。」

▲ 從高空看「gLEEful rooftop」的作品，充滿童真玩味，跟舊樓形成一個很有趣的對比。（相片來源：利園）

要重新活化這些有30至40年歷史的天台，首要看重安全及耐用性。Alan到訪過無數次作考察，他發現部分結構脆弱，甚至出現裂痕及漏水，幸好情況不算嚴重，有些已進行過防水工程，結構上亦安全。但現時只能做一些平面的設計，未能夠放置一些立體的物件，如攀爬架去還原天台遊樂空間，也是當中一個掣肘及限制。

維持舊樓原貌

Alan自己也是首次到訪這8棟舊樓，感覺很新奇。「曾在商場高空看過這些舊樓，但未有機會上去。利園區有多棟商廈高樓包圍，周邊氣氛高檔時尚，卻零零舍舍在白沙道、蘭芳道等舊樓窩在中間，時空像停留在幾十年前般，相當超現實。自己正閱讀一本有關太平館餐廳的書，也提及這兒的歷史，很有以前銅鑼灣的感覺。」

是次計劃還體現到銅鑼灣區的新舊融合。「部分舊樓的正門已翻新變得光鮮，或有不同的商舖進駐，但後門及後樓梯則原封不動，維持最原始的狀態，也是值得留意。有些天台上仍發現到年代久遠的天綫及零件，感覺很有趣。」

▲ 舊式魚骨天綫，現時已很少見到。（張頌婷攝）

Alan說有些大樓沒有電梯，要步行走上頂層，一天走幾轉很考腳骨力，大熱天時也頗辛苦。部分要途經古舊的窄巷後門，也看到歷史悠久的舊鐵閘、門牌及水磨石地板等。舊樓的建築條例跟現時不同，樓梯級特別狹窄及很淺，加上天台面積其實不大，要存放進行工程的建築材料、油漆等，師傅們還要不停搬上搬落，也相當吃力。但對他來說也是一個很好及深刻的體驗。

舉行活動才開放

團隊認為這些公共空間屬於大眾，不能自把自為，所以在計劃籌備初期，收集各持份者對於社區的想法及意見，例如問問街坊希望窗外看出去是甚麼景象。其中一個問卷連結更特別以巨型二維條碼顯示，呈現在其中一座樓宇的天台，引起附近的商戶及住客的注意及參與。在問卷調查中，Alan發現到有兩個重點：「他們對銅鑼灣的印象是很現代化及充滿玩味性，因此就有遊樂的概念誕生。」

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街坊及商戶們的意見都很正面，現時計劃剛起步，之後將會收集更多意見及讓他們參與其中，保持溝通及互動。現在天台不對外開放，但將來亦會舉辦一些活動，讓商戶及大眾都能參與其中，真正充分使用到這些公共空間。

香港的居住環境及生活空間愈來愈細，Alan希望這些公共及戶外空間，能提供一個喘息休憩的地方，讓我們能享受這個城市。他期望有更多這些空間可作開放，不需局限於室內之中。今次天台大改造也希望讓人發現，舊樓天台也有很多變化及可能性，是一個很好的嘗試。

記者：張頌婷