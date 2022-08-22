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【養髮食物】營養師推介6大養黑髮食物　解構3種不當行為可致白髮掉髮

保健美顏 16:40 2022/08/22

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營養師推介6大養黑髮食物。

不少人深受白髮之苦，台灣有營養師就推介6類養髮食物，並指出有3項不良行為，可引致掉髮及白髮，關注頭髮健康的人士不容錯過。

最新影片：

據Facebook專頁「好食課」，台灣營養師林世航指出，頭髮老化的原因包含氧化壓力、基因、環境、缺乏特定營養素等，而除了使用外部保養品，還可以吃6類食物改善髮色，針對性對抗白頭髮。

  • 維生素B群：參與體內能量代謝，其中B12更與造血有關，提供頭髮充足血氧。
  • 維生素C：氧化壓力是頭髮老化變白的主要原因之一，維生素C是人體重要抗氧化劑，可降低自由基對頭髮的傷害。
  • 維生素D：研究指出，血中維生素D3濃度較低者更容易引發早發性白髮。
  • 銅：銅參與頭髮黑色素的產生，是生成黑色素的必要原料。
  • 鋅：鋅協助體內多種酵素發揮作用，亦協助黑色素的生成。
  • 優良蛋白質：建構頭髮組織，提供頭髮充足營養。

點擊下圖睇6類代表食物：

    點擊圖片放大
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林世航又提醒，要避免進行容易導致白髮及掉髮的3項行為，包括進食過多精製加工品，因這些食品大多缺乏許多對人體好的微量營養素，攝取過多恐致營養不良；此外，也要避免吸煙，因吸煙會導致體內維生素C及HDL-C（高密度膽固醇）濃度下降，更易引發白頭髮；而不當減肥或偏食也容易造成營養不良，恐引起掉髮及白髮。

文章獲「好食課」授權轉載報道

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責任編輯：陳昊淋

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