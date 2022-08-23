【靚太安樂窩】Opresso多功能3合1膠囊咖啡機　一鍵即沖1分鐘嘆咖啡朱古力或茶【附有獎遊戲詳情】

一部機可以沖到咖啡及茶，還可以沖朱古力讓大家嘆下午茶！今集《靚太安樂窩》為大家介紹Opresso多功能3合1膠囊咖啡機，適合一家大細之餘，又要上班醒腦提神的你！

▲ 3 in 1 膠囊咖啡機連26盒咖啡膠囊。（湛斯雅攝）

這部3合1膠囊咖啡機操作簡單，只需要放入喜歡的膠囊，再觸控屏幕，一鍵開關，設有7檔調水功能，自由選擇喜歡的濃郁度就製作完成。咖啡機使用了15 bar高壓泵及快速加熱系統，只需要20秒預熱，一鍵即沖，一分鍾內便可以嘆濃郁咖啡，方便又省時，適合趕時間上班的大家。

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3合1膠囊咖啡機適用於大及小的咖啡膠囊，連咖啡粉都適用，不受限制之餘，還可以喝茶及朱古力，享受超過20種飲品，滿足全家人味蕾！它的底坐和水箱可以拆出來清洗，乾淨衛生。機身小巧任由大家放置，節省空間。

咖啡機的底坐還可以根據杯的大細調節高度，可調節範圍於5-13cm，配合大家不同的需要，一機齊集多個功用，想喝什麼都可以。

產品規格

產品名稱： Optimal 型號： QF-CM823 額定電壓： 220V-240V 額定功率： 1400W 淨重： 2.85KG 泵壓力： 15bar 水箱容量： 800毫升 產品尺寸： 28L X 14.5W X 24.5H CM 額外功能： 15分鐘自動待機 兼容： Nespresso 膠囊咖啡, Dolce Gusto 膠囊咖啡, 咖啡粉

有獎遊戲

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責任編緝：蕭雅文