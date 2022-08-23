【靚太安樂窩】Opresso多功能3合1膠囊咖啡機 一鍵即沖1分鐘嘆咖啡朱古力或茶【附有獎遊戲詳情】
一部機可以沖到咖啡及茶，還可以沖朱古力讓大家嘆下午茶！今集《靚太安樂窩》為大家介紹Opresso多功能3合1膠囊咖啡機，適合一家大細之餘，又要上班醒腦提神的你！
這部3合1膠囊咖啡機操作簡單，只需要放入喜歡的膠囊，再觸控屏幕，一鍵開關，設有7檔調水功能，自由選擇喜歡的濃郁度就製作完成。咖啡機使用了15 bar高壓泵及快速加熱系統，只需要20秒預熱，一鍵即沖，一分鍾內便可以嘆濃郁咖啡，方便又省時，適合趕時間上班的大家。
3合1膠囊咖啡機適用於大及小的咖啡膠囊，連咖啡粉都適用，不受限制之餘，還可以喝茶及朱古力，享受超過20種飲品，滿足全家人味蕾！它的底坐和水箱可以拆出來清洗，乾淨衛生。機身小巧任由大家放置，節省空間。
咖啡機的底坐還可以根據杯的大細調節高度，可調節範圍於5-13cm，配合大家不同的需要，一機齊集多個功用，想喝什麼都可以。
產品規格
|產品名稱：
|Optimal
|型號：
|QF-CM823
|額定電壓：
|220V-240V
|額定功率：
|1400W
|淨重：
|2.85KG
|泵壓力：
|15bar
|水箱容量：
|800毫升
|產品尺寸：
|28L X 14.5W X 24.5H CM
|額外功能：
|15分鐘自動待機
|兼容：
|Nespresso 膠囊咖啡, Dolce Gusto 膠囊咖啡, 咖啡粉
有獎遊戲
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責任編緝：蕭雅文