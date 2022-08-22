【產前運動】孕媽誤以為陀B滿3月才運動防止小產　醫生拆解迷思弄清孕期身心變化

▲ 孕媽誤以為陀B滿3月才做運動可以防止小產。

有孕媽媽有種迷思，認為陀B期間不可以隨處郁動，避免動「胎氣」，最好是在家中躺平多休息，可是又聽說做運動有助順產，究竟懷孕可否做運動，令孕媽媽滿腦子充滿問號。婦產科專科醫生就為大家拆解迷思，弄清楚懷孕與運動的關聯，孕婦能安全而有效運動。

台灣婦產科專科醫生烏恩慈近日在facebook專頁「烏烏醫師」發帖，提及有一些關於孕婦做運動的說法，例如有指「甚麼運動都可以做，腹部不要用力就好了」、「滿3個月再開始運動比較安全」、「可以重訓，但重量不能超過懷孕前的負重」等。烏恩慈醫生逐一拆解當中存在的錯誤觀念，

３大孕婦做運動迷思

「甚麼運動都可以做，腹部不要用力就好了」是誤解。做運動時，腹部不用力很難維持正確的姿勢，做運動幾乎都會便用到核心。而進行跑步、瑜伽、肌力訓練等時，肚子用力確實偶爾會引起宮縮，通常補充水分、休息即可緩解，不會增加早產的風險。

「滿3個月再開始運動比較安全」的說法也有謬誤，烏醫生指出早期流產通常是胚胎不健康，與孕婦做運動無關，即孕婦運動要安全，與周數無關。婦女宜了解孕婦生理與身體結構變化，彈性去調整訓練方式，避免運動傷害。

有關「可以重訓，但重量不能超過懷孕前的負重」之說，烏醫生指出循序漸進、注意姿勢，不勉強，有些孕婦做運動也可突破個人最佳重量。

順產並不全靠有規律運動

此外，烏醫生指出規律運動未必可以順產，因為順產取決很多因素，如胎兒大小、產道、待產時胎心音穩定與否都會有所影響。不過，孕婦做運動可以維持體能、改善下背痛，或助減少妊娠不適，為產後育兒增加力量，生仔過程不只要用力，更要有體力。

烏恩慈醫生強調，孕婦之間的身體條件本來就存在很大的差異，有些人懷孕後才開始接觸肌力訓練，孕中期核心穩定深蹲、硬舉默默的就突破最佳。另一方面，也有孕婦整個孕期頭暈、想吐，完全無法規律訓練。

最主要是大家可以釐清觀念，弄清楚懷孕與運動的關聯，孕期的賀爾蒙與身體結構變化確實會讓孕婦易喘、肌肉易酸、骨盆前傾，但絕非會造成早產、流產。理解孕期身心變化是孕婦做運動要安全的關鍵。

文章獲「烏烏醫師」授權報道。

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責任編輯︰顏紫燕