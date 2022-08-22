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【快速測試】3區污水呈陽性當局派24萬快測包　涉荃灣爵悅庭、元朗嘉湖山莊等

社會 16:39 2022/08/22

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3區污水呈陽性當局派24萬快測包，涉荃灣爵悅庭、元朗嘉湖山莊等。（資料圖片）

政府今日（22日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 荃灣區 — 石圍角邨、名逸居、富麗花園、尚翠苑、東亞花園、荃灣花園、樂悠居、爵悅庭及立坊
  • 深水埗區 — 南山邨、大坑東邨、大坑西邨、又一居及順寧道與興華街附近一帶住宅（見附件）
  • 元朗區 — 天麗苑及嘉湖山莊（景湖居、美湖居、麗湖居及翠湖居）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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