【共創明Teen】政府推師友計劃配合星級導師助脫貧　2千劏房初中生獲派1萬元

▲ 政務司司長陳國基（中）稱，每位學生都獲得財政支援，每人分兩期獲發款項，總額有1萬元。（林宇翔攝）

政務司司長陳國基今日（22日）公布「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，9月起展開為期1年、官商民協作「共創明Teen計劃」，試驗名額2,000個，主要對象為劏房戶初中生，中三優先。每名學生將分期獲發最多1萬元資助，並獲配對在職友師1對1模式提供理財指導。

新計劃與現行兒童發展基金師友配對計劃，分別在於增加「工作影子」、精英運動員交流活動等。兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩強調，計劃須持續讓學生見到「搵食」機會才可精準扶貧，僅靠開闊眼界不足以脫貧。

由特首李家超競選政綱提出解決跨代貧窮試驗計劃詳情終敲定，陳國基今率領勞福局局長孫玉菡及社署署長李佩詩公布先導計劃名為「共創明Teen」，2,000名學員合共獲發約2,000萬元，並助將向商界籌募資助，每名學生先獲發5,000元啟動資金，用途不限，完成計劃再獲發5,000元獎學金。陳國基強調「1萬蚊唔係重點」，重點是友師教學生理財規劃、訂立個人發展的學習過程，如有學生欲將5,000元全數給予父母以減輕負擔，政府亦會贊成。

友師條件則是21歲或以上在職人士，較年輕者優先，須具備「豐富人生經驗」，並能安排工作影子活動；政府將向商界及專業機構招募友師作1對1配對，即目標招募2,000名友師。政府亦已邀多明星級導師與學員交流，包括東京奧運劍擊金牌得主張家朗，以及奧運乒乓球銅牌女將杜凱琹、蘇慧音及李皓晴等。

學生亦可參加多個團體活動，包括陳國基曾提及「一定要去」的西九香港故宮文化博物館，以及紀律部隊工作體驗、到訪政府部門和私營機構，以及飛行體驗等。

政府將於下月初起通過地區網絡及中學招募學員，及後進行師友配對，10月舉辦迎新活動。被問到量度計劃的「KPI」，陳國基稱會請大學進行前後評估，評估學員理財能力、自我認識、職場規劃，以及對香港認識等，並非注重技巧提升，將來或會擴大受惠名額。

社會及學界關注現行每屆長達3年的兒童發展基金師友配對計劃，會否被新計劃取代，兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩透露，陳國基已向她承諾現計劃可繼續推行，但她關注新計劃名額分配公平性、會否演變成單純福利派錢，以及計劃長遠發展，「淨係有見識唔夠，出身機會係離開脫貧路嘅重點。」

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記者：馮琪雅