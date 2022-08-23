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【升學出路】香港國際航空學院為150名學生辦飛行教室　90分鐘遊港上空兼學航空業知識

社會 07:00 2022/08/23

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學生在大灣區航空上進行90分鐘飛行教室。（陳靜儀攝）

香港國際航空學院上周四（18日）為學生舉行「飛行教室」活動，透過走訪機場客運大樓及飛行區，及在圍繞香港飛行的航班中上課，讓學生更了解航空業運作。有參加者說，活動令他了解到很多航空業的全新知識，亦令他更確定要投身業界。

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航空學院第2年舉行「飛行教室」，今年有150位香港專業教育學院學生及中學生參加，其中65位由機管局贊助免費參與，包括香港航空青年團、由東涌聖公會及東涌鄰舍輔導會等轉介的中學生。為期一天的活動中，學生可認識機場地勤運作流程，包括辦理登機手續、行李託運、最後召集等程序。學生亦獲安排參觀停機坪，認識停機位設計及結構，並在實地考察中了解機場飛行區的日常運作。

學生下午更登上大灣區航空專機，圍繞香港上空飛行90分鐘，其間與機組人員交流，包括學習機艙服務員的職責。數名空姐及空少亦與學生暢玩問答遊戲，加深他們的航空知識。

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將升讀中六、葵涌蘇淅公學學生陳竣琛說，因疫情已很久沒有乘搭飛機，可以上機體驗令他很興奮，他指學習到很多全新知識，「以為地勤只是幫旅客檢查證件，但其實還要叫人登機、搞其他手續。」是次體驗令他更堅定想升讀航空類別的大專院校課程。航空青年團團員之一、正就讀大專1年級的黃國桓說，本來已有意成為機師，他認為活動令他有機會與業界人士交流，更了解航空業工作的甜酸苦辣及前景。

機管局於2016年成立香港國際航空學院，提供航空管理專業文憑課程，為期13個月，包括1個月理論課堂及12個月有薪工作實習。學院會為學員提供工作配對，範疇涉飛機工程、地勤、停機坪服務等。學院亦提供「航空夏日營」，讓中學生可學習機師、航空交通管制、飛機工程等基礎知識。

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記者：黃悅晴

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