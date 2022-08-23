【本地遊】西港城導賞團深度探秘　首度開放天台威尼斯窗曝光【內附報名連結】

▲ 「維城觸蹟」的資深導賞員翁漢輝指出，今次導賞團的亮點，對著行車天橋及維港景觀，主角是山牆上的威尼斯窗戶，是首度公開開放，不容錯過。

中環街市去年經過活化後成為熱點，但有百年歷史的上環西港城，卻沒有同一命運，長期被路過的市民忽略遺忘。專門鑽研歷史古迹的民間組織「維城觸蹟」，舉行多場西港城導賞團，讓人重新注意這座同樣珍貴的法定古迹。

建於1906年的西港城，其圓拱大門及紅磚屋外形，相信港人無不熟悉。它前身是上環街市，設有南北兩座，南座早已拆卸，街市北座於1989年9月起空置，翌年列為法定古迹，屬於早期活化的歷史建築之一。

重新認識西港城

可惜大眾焦點總不在這座古迹身上，很多人的印象仍停留在沒甚吸引力的小店、布行及婚宴場地，人流稀少冷清。西港城隱藏着很多細微的建築特色及有趣故事，需尋寶才能發掘，有「維城觸蹟」的資深導賞員翁漢輝帶領，才對這座百年街市有另一番看法及體會。

西港城由當年承包很多政府工程的生利建築興建，屬愛德華時代建築物，以紅磚建成，講求實用性為主，跟同年啟用的現香港醫學博物館設計相似。結合西方古典元素和香港英式建築特色，有寬闊的走廊、空氣流通充足的窗戶，屋頂蓋上中式簷瓦，帶有本地文化色彩，香港現存只剩少數。

▲ 「維城觸蹟」資深導賞員翁漢輝，將帶領參加者深入西港城秘密空間，並講解建築特色及歷史故事。（張頌婷攝）

翁漢輝第一時間不是與我們研究西港城的古典外形，反而從室內一條石柱講起：「這條支柱是最原本的結構，可看出最初大樓只有上下兩層，復修後才加建了一層。當年永安街清拆，政府將區內的布販及特色小店搬來這裏，於是特意建多一層安置他們。」石柱底部特意用透明玻璃地板覆蓋，讓人可看到原裝的柱躉。

樓梯蘊藏昔日故事

參觀時別貪方便搭自動電梯，另一個鮮為人知的秘密就藏在梯間。石製樓梯得以保留，走廊及梯級上有一些充滿歲月痕迹的斜紋。「這些紋路不是為了美觀，而是有防跣的實際作用，以前下層是售賣家禽的檔攤，樓上是海鮮魚檔。未填海前西港城外就是碼頭，每早凌晨4、5點漁船泊岸時，一桶桶的漁獲就是經過這樓拉上2樓。」

梯間除了保留原有的舊式窗戶，並新加彩色玻璃，更添復古感覺。還有一個很標誌性的圓形大窗，在昔日有對流通風之用，今天用玻璃及磚頭封上，變成了打卡位之一。漫步其中，幻想回到昔日的街市大樓光景。

▲ 在 4 樓可以清楚看見西港城特別的建築風格，如拱門、屋頂鋼材、瓦片頂、窗戶及威尼斯窗等。（張頌婷攝）

必看建築特色

政府在80年代清拆中上環的舊樓，有些街道甚至就此消失，本來售賣布匹的永安街就是其中之一。因為西港城本身建築樓底高，於是在90年改建時，就將部分攤檔安置於新加的一層中，變成現代版的花布街。

1990年街市化身成西港城，以舖、布、食、藝為主題，代表手工藝品商店、布行、酒樓及藝術場地。翁漢輝透露：「30多年前本來是有個開設舞廳的構思，讓人跳茶舞，不過當年茶樓場地不夠用，要佔用頂層，才變成現時的婚宴場地。」走上頂層，仍然可看到水磨石地板及巨型對流窗，更可近距離欣賞跟赤柱卜公碼頭一樣的工業風鋼材結構。

首訪秘密天台

最神秘的一層，是在頂樓再拾級而上，平時不對外開放，只於導賞團才能有機會到訪。「西港城有兩個閣樓，其中一間是昔日衞生幫辦宿舍，另一間就是給咕喱及檔販留宿的房間，更保留了給英國人思鄉的壁爐。」現在房間經過裝修，主要是給租用婚宴場地作新娘房用途。

打開舊式窗戶，還可以近距離欣賞到西港城頂部的瓦片，相信一般人難以在此角度看。西港城的屋頂本來是中式屋頂，不過後來玻璃天幕取代，從翁漢輝提供的珍貴舊相片中可看到原貌。

▲ 樓梯間新增了多個歷史資料板，導賞團中也指出很多細節可看。（張頌婷攝）

戶外的天台位是今次導賞團的亮點，對著行車天橋及維港景觀，主角是山牆上的威尼斯窗戶。翁漢輝說：「又稱帕拉第奧窗（Palladian），文藝復興時代開始流行的設計，結合希臘及羅馬式的柱體及三角頂構成，強調左右對稱。雖然當年這只是街市大樓，但卻刻意加入這些特色窗戶，可見其建築心思。」這個空間是首次對外公開，絕對不能錯過。

當年曾險遭清拆

西港城附近及大樓本身，還有很多小彩蛋，跟翁漢輝走一轉，發現了很多從未留意過的有趣細節，也對這棟百年古迹的印象改觀。他提到當年在興建地鐵港島綫時，終點站原設在上環街市，政府本來有意打算拆掉建築。

「1987年時政府考慮是否保留街市，幸好兩年後決定留下，才不致於被消失，我們今天才有西港城。早期的古迹活化方式，就是將之變成商場，如赤柱警署曾淪為超市，現在更丟空了。雖然西港城不像大館、中環街市般由私人機構營運，有大型的藝術及商業發展，但擁有的歷史價值絕不遜色，珍貴之處同樣值得我們去留意。」

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「維城觸蹟」Ｘ西港城歷史之旅導賞團

舉行日期：將定期舉行，詳情可留意西港城Facebook公布

價錢：每位 $60

名額：每團 8 人

查詢：www.facebook.com/westernmarkethk

記者：張頌婷