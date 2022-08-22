【健康早餐】10種健康早餐食物之選　有助飽肚減肥促進新陳代謝

所謂一日之計在於晨，因此一份營養健康的早餐對都市人來說是十分重要的。有醫學網站的文章便提到現代都市人早餐常以甜點及高脂食物為早餐，其實是非常不利健康；建議一份健康的早餐除了可向食用者提供飽腹感外，更應促進人體的新陳代謝及減重功能。以下是10種早餐應該要選擇的食物：

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1. 燕麥

燕麥是膳食纖維的主要來源，含有β-葡聚醣，能夠幫助人們維持飽腹感，降低膽固醇。此外，燕麥還富含抗氧化劑、奧米加3脂肪酸、葉酸、鉀等營養素，加上其升糖指數(GI)較低，有助降血糖，適合糖尿病患食用。

2. 雞蛋

雞蛋含有高蛋白質。吃全熟蛋和適度減少碳水化合物的攝入，有助於改善血液中的膽固醇水平，還能夠減少腰圍、體重和身體總脂肪指數。

3. 堅果或堅果醬

堅果含有抗氧化劑、鎂、鉀和對心臟有益的脂肪。研究顯示，與不吃堅果的人相比，每周吃堅果7次或7次以上的人的死亡風險降低了20%。健康的堅果醬包括：花生醬、杏仁奶油、腰果黃油、不加糖的可可或榛子奶油。

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4. 咖啡

咖啡含有抗氧化劑，有助於對抗身體發炎反應。研究顯示，飲用普通咖啡或去咖啡因的咖啡都有助降低患上2型糖尿病的風險，而且可改善葡萄糖代謝。但奶油或糖會減少咖啡的健康效果，建議避免在咖啡中添加。



5. 莓果類

藍莓、草莓、覆盆子和黑莓均屬莓果類，熱量低、兼含高纖維及抗氧化劑。莓果當中的抗氧化劑的攝入量越高，患心臟病的風險就越低。

6. 亞麻籽

亞麻籽富含-3脂肪酸、蛋白質和纖維。亞麻籽有助於降低血液中的膽固醇水平，提高胰島素敏感性，降低血糖，甚至預防乳腺癌。。

7. 乳酪

乳酪是優質蛋白質來源，富含鈣質和益生菌，有助於維持健康的腸道和免疫系統。可和莓果或堅果搭配製作一款營養均衡的早餐。

8. 茶

紅茶、綠茶等茶類都含有抗氧化劑，綠茶可以幫助燃燒脂肪和促進減肥。茶含有一些咖啡因，但沒有咖啡那麼多，可以幫助保持水分。

9. 鄉村芝士

鄉村芝士富含高蛋白質，能夠有效抑制饑餓感，還富含B族維生素、維生素A和鈣質。

10. 香蕉

香蕉除了有飽足感，還含有抗性澱粉，有助於幫助腸道蠕動，維持消化系統的健康。此外，香蕉中的鉀還可以維持健康的血壓。但避免熱量過高，一天最好不要吃超過3條香蕉。

衛生署建議健康早餐

根據衛生署刊物，健康早餐需符合「一高三低」原則，包括：高膳食纖維、低脂、低糖、低鹽。建議可簡易自製健康早餐，例如：

粟米雞蛋/吞拿魚沙律三文治（<1茶匙低脂蛋黃醬）+ 脫脂奶

番茄低脂芝士三文治 + 細蘋果

高鈣低糖豆漿煮燕麥片 + 提子乾/果仁

紫菜/時菜瘦肉湯蕎麥麵（米粉/米綫/烏冬）+ 高鈣低糖豆漿

雜菌雞絲湯通粉 + 脫脂奶

粟米肉片粥 + 高鈣低糖豆漿

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責任編輯：羅嘉欣