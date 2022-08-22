  • 32°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 18:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家安全】澳門正就修改國安法進行諮詢　倡非居民海外危害國安亦屬犯法

政治 17:07 2022/08/22

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

澳門政府計劃修改當地《維護國家安全法》，公眾諮詢期今日展開，為期45日。（經濟日報資料圖片）

澳門政府計劃修改當地《維護國家安全法》，擬將分裂國家罪涵蓋非暴力手段，非澳門居民在境外的危害國安犯罪行為，亦會納入懲治範圍，公眾諮詢期今日展開，為期45日，當局爭取11月初在立法會審議。

澳門在2009年就《澳門基本法》23條立法，現正實施的《維護國家安全法》中，訂明暴力或嚴重非法手段，才會構成「分裂國家罪」。當局最新建議同時涵蓋非暴力手段，舉例香港曾經有人企圖癱瘓立法會、堵路等，日後亦有可能觸犯法例。

澳門當局亦建議，將「顛覆中央人民政府罪」改為「顛覆國家政權罪」；將煽動他人參與危害國家穩定的騷亂，納入「煽動叛亂罪」；同時增訂「教唆或支持叛亂」罪，將相關教唆行為獨立成罪。

另外，現行《維護國家安全法》中，只適用於澳門居民，在澳門或境外的行為。諮詢文件亦建議，擴大適用範圍至同時涵蓋非澳門居民，即使在澳門以外從事危害國安行為，日後亦會懲治範圍。

在執法和刑罰方面，澳門當局建議引入情報通訊截取和臨時限制離境措施，若故意犯罪者不得判處緩刑，屢犯者亦不得假釋，同時可對疑犯強制羈押等。

澳門保安司司長黃少澤指，目標是克服現行法律的問題和不足，達至與國家及香港相關法律的同等維護水平，履行同等的國家安全標準，全面預防和懲處危害國家安全犯罪，以防範和遏制外來干涉。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【港區國安法】駱惠寧指國安法是「守護神」　保障港人權利自由
10:37 2020/07/01
【港區國安法】駱惠寧指國安法是「守護神」　保障港人權利自由
【港區國安法】​​政府澄清限制市民出境的謠言　譴責有人在網上胡亂散布謠言
18:20 2020/07/02
【港區國安法】​​政府澄清限制市民出境的謠言　譴責有人在網上胡亂散布謠言
【愛國者治澳】澳門終院駁回被DQ民主派上訴　港澳辦：絕不容反中亂澳分子成為管治者
20:40 2021/07/31
【愛國者治澳】澳門終院駁回被DQ民主派上訴　港澳辦：絕不容反中亂澳分子成為管治者

你可能感興趣

【港區國安法】駱惠寧指國安法是「守護神」　保障港人權利自由
10:37 2020/07/01
【港區國安法】駱惠寧指國安法是「守護神」　保障港人權利自由
【港區國安法】​​政府澄清限制市民出境的謠言　譴責有人在網上胡亂散布謠言
18:20 2020/07/02
【港區國安法】​​政府澄清限制市民出境的謠言　譴責有人在網上胡亂散布謠言
【愛國者治澳】澳門終院駁回被DQ民主派上訴　港澳辦：絕不容反中亂澳分子成為管治者
20:40 2021/07/31
【愛國者治澳】澳門終院駁回被DQ民主派上訴　港澳辦：絕不容反中亂澳分子成為管治者
國安法 澳門 立法會 廿三條立法 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
14:43 2022/08/21
【抗癌鬥士】痛哭求死家人簽放棄急救書　2孩媽媽余苑綺直腸癌病逝終年39歲
【打風消息】熱帶低氣壓本周四迫近香港　天文台料移動路徑仍存變數
22:19 2022/08/21
【打風消息】熱帶低氣壓本周四迫近香港　天文台料移動路徑仍存變數
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救
14:36 2022/08/21
【人口販賣】工人姐姐賠錢走赴柬埔寨做「電腦程式員」　前𡃁模Celia K.外傭發吊鹽水相求救