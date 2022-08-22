【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身

▲ 民建聯立法會議員陳克勤認為，接獲受害人求助時，不能單從錄音或文字，判斷對方回港的意願。（資料圖片）

港府接獲懷疑被「賣豬仔」往東南亞國家從事非法工作的求助個案，至今已達37宗。民建聯立法會議員陳克勤認為，接獲受害人求助時，不能單從錄音或文字，判斷對方回港的意願，應以多種方法核實，相信專責小組、警方及入境處有特殊技巧判斷。

陳克勤今（22日）接受電台節目表示，民建聯上周接獲受害人家屬求助，該名受害人收到網上招工的訊息，及後聯絡中介，再自行前往泰國，甫落機即被送往緬甸，至今已被禁錮1個月。

受害人每天均需進行電騙相關工作，達致指定工作指標才獲允許用膳，每天約有3分鐘時間錄音及打字予家人，但每次背後均有懂得中文的人監視，故受害人與家人聯絡時，不敢談及工作和發出求救訊號。據知，受害人曾目擊一名台灣人向外求救被發現後，被打至頭破血流。

陳克勤指，家屬當時發現受害人到埗後到情緒不穩定，通訊亦出現問題，「哭說被人留在那裡，問他做些甚麼工作？他就說不能說，不要問，問多少少，則說肚子痛。」令家屬引起懷疑。

騙徒曾一度向家屬表示，可讓受害人9月回港，惟最終又指缺人，需繼續留下工作。受害人家屬昨日再收到訊息，稱只要付款數萬元贖金，情況不斷變化，讓家屬憂心不已。

陳克勤表示，該黨已向保安局、入境處及外交部特派員公署求助，並獲積極配合，入境處每天均與家屬聯繫，以取得資料及提供協助。他希望，港府留意現時罪案的形式與以往已有所不同，主要罪案發生在電騙方面，強調政府及警方的宣傳工作，需做到滴水不漏，倘收到相關電話騙案可舉報，避免罪案發生。

旅遊界立法會議員姚柏良指，業界對事件表示關注，不過現時坊間並無太多旅行團前往泰國及東南亞，事件對業界影響十分之小。他提醒，即使參加自遊行，亦需注意個人身安全，並把入境處求助熱線，外交部駐港公署，當地領事館的資料帶在身上，出發前最好先找持牌旅行社進行行程諮詢，或者訂購套票，會更有保障。

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記者：陳葆琳