【大收藏家】斥資4億英鎊打造頂級文藝空間　甘比大劉展示升價千倍私人珍藏

中國香港上市公司華人置業集團宣布，英國旗艦項目120 Fleet Street的重建及活化工程正式啟動，未來將以超高環保標準，朝著商業與藝術的雙軌模式積極發展。

120 Fleet Street位處英國倫敦核心商業區，由現時名為 River Court的商業建築及歷史悠久的每日快報大樓（Daily Express Building）組成，集團前主席「大劉」劉鑾雄與太太陳凱韻（甘比）有意把大樓打造成頂級文藝空間展示精選私人珍藏。

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集團早前預告，將斥資約英鎊 4.29億元重建及活化整個項目，資料顯示，該項目為近年獲英國倫敦市決議授予許可重建、並由亞洲投資者持有的商業地產項目之中，規模最大的項目。

River Court將被重建為共21層的商業建築當中包括約54.08萬平方呎的辦公空間和約1.86萬平方呎的零售空間，以及更名為Evergo Tower，藉此紀念集團過去與愛美高集團（Evergo Holdings Company Limited）合併的輝煌歷史。

River Court的拆卸工程已於今年8月18日隆重施工，預期明年第二季初完成。

打造頂級文藝空間

每日快報大樓本身作為二星級歷史建築物及具標誌性的裝飾藝術建築，在集團行政總裁陳凱韻親身規劃下將被活化為頂級文藝空間。陳凱韻女士自2002年起加入集團工作，於過去20年一直跟隨集團前主席及行政總裁劉鑾雄學習。

大劉不僅被金融界公認其財技出神入化，亦被譽為亞洲最為人熟識的藝術收藏家，在他的熏陶下，甘比不單止掌握股票、債券及物業投資之道，同時精於鑑賞、投資及管理藝術品。她初步計劃與著名美術館、拍賣行、畫廊、舞蹈學校及音樂學校等合作，在每日快報大樓定期舉行各式藝術展覽、表演、講座及工作坊等，從而推動藝術及文化發展，尤其是支持新晉藝術工作者。

互相薰陶

每日快報大樓又計劃設立全球首個「劉鑾雄藝術廳」，破天荒展示大劉及甘比親自挑選的私人珍藏。

大劉早於27歲開始涉足藝術品收藏，多年來蒐集的藏品包羅萬有，涵蓋中國瓷器、中國古董家具、中國現代書畫 、西洋古典油畫及西洋現代藝術等，知名的藏品多不勝數，包括安迪·沃荷（Andy Warhol）的《毛澤東》及尚·米榭·巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《Everything Must Go》等。大劉自與甘比結婚後，已經將這批私人珍藏全數轉贈予她，自己則專注慈善工作。

▲ 尚·米榭·巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的《Everything Must Go》。

而上述有機會在「劉鑾雄藝術廳」展示的《Everything Must Go》，據悉為劉鑾雄先生最喜愛的收藏品。當年他在拍賣會看到這幅作品的當眼位置寫著「Everything Must Go」，與他一手創辦的愛美高集團的英文名稱「Evergo」不謀而合，對他來說別具意義。

該畫作自購入後一直收藏在劉鑾雄先生在中國香港的私人辦公室內，從未公開展示，而且其市場價值至今已經比購買時上升了逾千倍。

甘比表示：「藉著重建120 Fleet Street的機會，我們首次以結合藝術的方式打造商業項目，相信兩者能達到相輔相承的理想效果。此外，全靠劉鑾雄先生過往多年蒐羅了一批不同凡響的大師級作品，讓我們能夠藉此機會向公眾展示，從而把120 Fleet Street打造為倫敦的文化藝術勝地。」

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