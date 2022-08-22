【港區國安法】黎智英及《蘋果日報》涉串謀勾結外國勢力　6名前高層擬認罪

▲ 黎智英及《蘋果日報》3間公司涉串謀勾結外國勢力案，今於高院進行案件管理聆訊。資料圖片

壹傳媒創辦人黎智英、前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光等共7人，以及3間與《蘋果日報》相關的公司，分別涉3宗《港區國安法》案件，被控串謀勾結外國勢力等罪。黎智英及3間涉案公司今（22日）於高等法院首作案件管理聆訊。控方於庭上透露，本案除黎智英及3間涉案公司外，其餘被告擬認罪。3名《國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰表示，本案已分拆兩案處理，擬認罪之被告屆時將於黎智英及3間涉案公司案件開審前處理答辯，本案審期待定。

被告黎智英（73歲），3間涉案公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司。

▲ 黎智英今早由囚車解往高等法院應訊。梁偉榮攝

法官於庭上表示，是次案件管理將撤銷傳媒報道限制，是次聆訊目的是聽取控辯雙方的意向。黎智英一方表示，由於代表大律師有案在身，故難以於2022年12月處理黎智英案審訊，申請案件排期於2023年2月審訊。代表3間公司的大律師則表示，現正向保安局申請由涉案公司凍結的戶口，取提資金支付大律師費用。

法官表示，案件涉及國安法應盡快排期審訊，難以遷就各人的檔期，案件審期後或再安排案件管理聆訊。控方並透露，本案除黎智英及3間涉案公司外，其餘被告擬認罪。

法官表示本案已分拆兩案處理，首案被告為黎智英及3間涉案公司，預計審訊為30天。另案被告為壹傳媒前行政總裁張劍虹（59歲）、《蘋果日報》前副社長陳沛敏（51歲）、前總編輯羅偉光（47歲）、前執行總編輯林文宗（51歲）、前主筆楊清奇（55歲，筆名李平）及馮偉光（57歲﹐筆名盧峯）。法官預計次案被告將於首案開審前進行答辯，並於首案審訊後一同判刑。

黎智英獨自被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀妨礙司法公正罪。控罪指他於2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反《港區國安法》第29條。

各被告同被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，及1項串謀刊印煽動刊物罪。控罪指他們於2020年7月1日至2021年6月24日期間，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

串謀刊印煽動刊物罪指，他們於2019年4月1日至2021年6月24日，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，及其他人，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項，及引發香港居民間的不滿及離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

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記者：梁錦麟