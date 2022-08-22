【防疫措施】約260人違隔離或檢疫令被定罪　衞生署發出逾7,000定額罰款通知書

▲ 約260人違隔離或檢疫令被定罪，衞生署發出逾7,000定額罰款通知書。（資料圖片）

衞生署今日（22日）提醒市民，所有新型冠狀病毒病確診個案必須遵守隔離令，個案的密切接觸者亦須遵守檢疫令。公眾應遵守相關規定，署方必定會對違規人士嚴肅跟進。

自疫情爆發以來，政府已根據《預防及控制疾病條例》（第599章）訂立了一系列規例，截至8月20日，由衞生署跟進的個案方面，約260人因違反隔離或檢疫相關規例被法庭定罪，被判即時監禁最多4個月或罰款最高15,000元不等。

衞生署發言人強調，有關判刑給予社會的信息非常清晰，相關違規行為屬刑事罪行，政府絕對不會容忍。此外，現時另有超過600宗懷疑違反隔離或檢疫相關規例的個案尚在調查或跟進中，當中包括超過140宗與佩戴電子手環相關的懷疑違反隔離令個案。衞生署會嚴肅跟進每宗個案，並根據調查結果和證據考慮作出檢控。

自7月15日起，政府要求進行居家隔離的確診人士必須戴上電子手環，以確保他們遵從法例的隔離要求，即不能夠離開其居所的範圍，從而進一步減低社區傳播的機會。確診人士如於居家隔離期間離開其居家範圍、不遵從安排戴上電子手環、剪斷電子手環，或刪除「居安抗疫」流動應用程式，均會被視為違反隔離令。違反隔離令屬刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月。

另外，政府亦呼籲市民遵從《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下的強制檢測指示及強制檢測公告進行檢測。任何人士如未有遵從強制檢測指示／公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處罰款50,000元及監禁6個月。截至8月20日，由衞生署處理的強制檢測令超過25,000張，及定額罰款通知書超過7,000張。

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記者：黃穎津