【割包皮】5歲男童如廁察覺陰莖與同學不同　港媽擔憂應否安排兒割包皮【附醫生解說】

▲ 有港媽考慮應否安排兒子割包皮。

「媽媽，為何我的JJ頭是尖尖的，但我在學校去廁所見到有同學的JJ頭是大一些、圓一些？」若孩子不說，很多家長可能不知道，年僅五、六歲的小男生，也察覺到小陰莖的變化，只是他們未必懂得這就是割包皮之別。家長繼而會問：我的兒子需否割包皮？幾多歲要割呢？

據世界衛生組織報告，如男童曾包皮發炎，特別是有尿道炎，割包皮可減低其尿道感染機會達數倍，報告亦指割包皮可減低傳染愛滋病和性病的機會。

香港雖不像一些宗教國家要為每名初生男嬰行「割禮」，但不少港爸港媽也很緊張要替兒子盡早割包皮。其實割包皮並不一定是愈早愈好，只有兩、三歲的男童，可能因為手術後太驚太痛，又聽不明醫護人員解釋，術後一直忍尿不肯小解，要插尿管放尿便更辛苦。

但待至青春期或成年才割包皮，屆時尿道口會否因為包炎長年反覆發炎而收窄，造成更大影響，也是關鍵。而且，青少年會有陰莖勃起的生理反應，術後可能會因為陰莖充血而出現併發症。

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割包皮手術是要將過長的包皮切走，讓俗稱「龜頭」的陰莖頭可外露，雖屬可即日出院的小手術，但無疑也是男人最痛。長久以來，術後最原始的保護傷口方法是為陰莖戴上紙杯仔，至今公立醫院仍採用。

隨着醫學科技進步，目前一些術後護理產品，如液體膠布，即在傷口縫針處塗上如白膠漿的膠水，形成保護層，則可免傷口沾水和刮傷，舒適一點。

至於手術方法，除了傳統醫生開刀切除縫針外，也有如痔瘡槍的手術槍可用，只要將手術槍套著陰莖，量度好合適呎吋，按掣一啪，便可同時切掉過長的包皮並在傷口上釘，不用慢慢縫針。另外亦有如指環的割包皮輔助儀，病人陰莖套環7至10日後，傷口完全康復，那個環便會脫下。

這兩種方法雖很快捷，但陰莖在術後要戴住環或釘著硬釘，也會衍生刮傷或縫釘甩脫的問題，不及傳統手術「度身訂造」般理想。然而，如世衛般大規模替非洲男性割包皮，用手術槍卻是個又快又平的手術方法。

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撰文 : 張承德醫生 香港中文大學內外全科醫學士