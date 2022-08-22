賽馬及《六合彩》改85台播出　J2連續推出4個全新自家製綜藝節目

▲ 《開餐：台灣3點3》

新馬季即將開鑼，原定J2（82台）播放的所有賽馬節目及《六合彩》，將由9月5日起改於無綫財經體育‧資訊台（85台）播放。

為予以配合，J2（82台）今日（8月22日）將推出一系列全新節目，當中四個更是自家製綜藝節目，包括由8月22日起、逢周一、二晚10時播映的《香港人的台式生活》及逢周一至周五晚上10時半播映的《破解讀心理》；8 月23日起、逢周二晚9時半播映的《開餐：台灣3點3》，連同周一、周三至周五播映的《開火》、《開腦》、《開壇》及《開卷》。

另外，由8月26日起、逢周五晚11時播《邊度都有外星人》。

▲ 《破解讀心理》

由「讀心專家」松明、黃庭鋒及陳聖瑜主持的《破解讀心理》，今輯將圍繞5大主題，與嘉賓展開連場激烈心理戰！首星期五集的主題分別為「朋友關係」、「親子關係」、及「女人：操控與被控」。

首兩集的「朋友關係」主題，請來馮盈盈、吳沚默、何廣沛、郭子豪及方紹聰做嘉賓，輪流接受松明發出的心理挑戰。

由於無論是問答題、動作題及畫畫題，松明都展現出神準度百份百的讀心術，令到一眾嘉賓頻頻驚呼尖叫，其中經常擘大個口得個窿的馮盈盈，便嚇到面容扭曲謂：「睇緊鬼片咁呀！」至於平時精靈又多計的方紹聰，則全程嚇至數度「天然呆」，更口窒窒問松明：「你對我做咗啲咩？」

《外星人》首集探討主題人物是「交流電之父」Tesla，主持除有之前掀起熱話的《邊度都有陰謀》的鄭子誠與陸永「冧莊」外，還有嘉賓主持「外星文明研究者」Tecki。

▲ 《開餐：台灣3點3》

《開餐：台灣3點3》則由余思霆、有「台灣李亞男」之稱的姜宇夫及網紅林映暉主持，顧名思義以介紹3點3下午茶美食為主，包括酒店英式下午茶、泳池暢泳下午茶、台灣唯一日式懷石甜點，及冇菜單料理等。

余思霆笑言為拍《3點3》，於一個半月內總共走訪52間甜品店，每日拍攝外景平均要食4間：「真係食咗超多甜品，當然都有幾間係食鹹嘢嘅，每次知道下一間食鹹嘅就會特別開心。」

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