【活得健康啲】揀錯鞋可影響膝髖關節致走路不穩　物理治療師教分辨足型揀返學鞋

▲ 揀錯鞋可影響膝髖關節致走路不穩，物理治療師教分辨足型揀返學鞋。

小朋友在發育期，容易出現扁平足、高弓足等足部問題。家長若能因應子女的足部情況選擇適合的鞋，就可以令小朋友穿着舒適，又能照顧到他們的足部發展，防止出現更嚴重如足底筋膜炎、膝痛等健康問題。究竟為小朋友買鞋之前，如何先判斷小朋友腳型？又有哪些足部護理小貼士可留意？TOPick邀請到註冊物理治療師鄭璵（Ben）先生，為大家解畫。

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為小朋友選鞋之前，最重要先了解、確認其腳型。扁平足、高弓足是小童發育期間常見足部情況，Ben引用一副腳印圖，指出人體腳板内側足弓正常會呈拱橋狀，内側腳板底不觸地。如果過度平坦，足弓塌陷，内側貼地就為之扁平足。相反，足弓過高，外側腳板觸地面積減少，就是高弓足。

不過，以腳印圖判斷腳型並不全面，因腳板形狀會受腳底脂肪厚度影響，稍微厚些，就容易判斷為扁平足。因此，最好要看站立受力時，腳跟與小腿（阿基里斯腱）形成的角度。正常應爲直綫，而扁平足在站力時，會足弓塌陷，腳板向外翻，小腿與腳跟變成X型。高弓足因足弓太硬，腳板則會向内翻，變成O型。

若小朋友有扁平足或高弓足疑慮，應要如何選鞋？Ben解釋，人在走路時，正常腳板腳跟觸地後，腳板會外翻以增加觸地面積、吸收震蕩，再内翻集中力量，幫身體省力並推動身體向前。不過，高弓足腳型由於長時間向内翻，壓力集中腳跟腳尖，導致壓力痛。他建議，高弓足的同學們可以選擇鞋底彈性高、鞋墊避震好的款式。至於扁平足，由於腳部長時間外翻拉長足底筋膜，無法内翻，腳部力量分散，容易肌肉疲勞。因此建議配内側支撐好的鞋，千萬不要墊太高填滿足弓，與腳跟與小腿垂直即可。

長期穿不適合鞋型 牽連甚廣

人體腳步的外翻内翻動作有其生理作用，如果鞋無法協助進行動作，會導致腳板肌肉足底筋膜壓力勞損，引發腳痛。問題持續的話，腳板問題會蔓延，甚至會影響膝關節、髖關節。例如扁平足，足弓塌陷令膝關節内旋，增加半月板及内側副韌帶壓力，或會導致X型腳。再往上蔓延，影響至臀部肌肉緊綳，走路也更不穩定。

鞋墊只作為輔助

Ben表示，經常有家長過早擔心小朋友會有扁平足問題，便會要求做鞋墊。但其實小朋友在4歲起，足弓才開始改變；13-16歲定型。尤其是4-5歲時，足弓改變速度最快，若發現足部問題，將會是治療的黃金時期。

Ben亦解釋，鞋墊只作為一種輔助，小朋友若常有腳痛問題，不宜長期依賴鞋墊，否則令腳部肌肉越來越懶、肌力弱，令痛楚加劇。要改善足部問題，需從根源改善。Ben引述研究建議，小朋友應多赤腳走路，讓衝擊力刺激足底肌肉發展强壯。在家時，不要穿過軟的拖鞋。

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皮鞋、運動鞋保養方法

Ben指出，鞋的材質怕水及高溫，所以清洗及晾乾都有學問。上學鞋穿戴久，又焗又濕，容易滋生細菌。他建議，最好每三個月清洗一次，清洗時盡可能避免使用洗衣機，因洗衣機攪動力度大，容易破壞鞋子完整性，導致不耐用。為避免鞋泡水太久和確保鞋尖處清潔，洗鞋時應手洗，用不要的牙刷伸入鞋頭内壁輕刷。

至於晾乾方面，要先記得倒去鞋内的水，可以塞報紙、抬高鞋跟讓水流出。亦要避免太陽暴曬，否則會令鞋墊失去彈力。最好是放在陰涼通風處，讓鞋自然風乾。也可使用烘乾機，盡可能用冷風、低溫烘乾。

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記者：張沛