【縱火案】樂富邨11歲男童縱火案改列誤殺　准保釋侯查須9月中旬報到

▲ 樂富邨11歲男童縱火案改列誤殺，准保釋侯查須9月中旬報到。（資料圖片）

警方今日（22日）將8月18日在黃大仙發生的一宗縱火案改列作誤殺案。

警方當日下午約2時半接報，指樂富邨樂東樓一單位發生火警。人員趕赴現場，消防員將火救熄後，發現一名66歲女子懷疑吸入濃煙並倒臥於事發單位內，她昏迷被送往廣華醫院治理，延至8月19日晚上9時29證實死亡。

警方經調查後，同日在黃大仙拘捕一名11歲男童，涉嫌縱火。案情指，男童疑因貪玩，以蠟燭點燃鄰居門口布簾肇禍。

警方今日將案件改列作誤殺案。該名男童現獲准保釋侯查，須於9月中旬向警方報到。

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記者：黃穎津