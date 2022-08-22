【屯元天停電】中電就電纜橋意外提交最終報告　起火原因料與低壓電力裝置有關

▲ 中電就意外完成調查，向政府提交最終報告。（資料圖片）

元朗朗屏中電電纜橋6月21日罕見起火，導致元朗、天水圍及屯門3區大停電逾10小時。就意外事件中電已完成調查，並於今日（22日）約中午12時向機電工程署署長提交最終報告。

機電署指，中電在報告中闡述起火位置、事故起因和改善措施。中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。

中電在報告中指出已為轄下所有電纜橋作出改善措施，包括加裝防火及滅火裝置、更換所有或會引致火警的低壓電力裝置等。中電現正為相關輸電設施進行風險評估，檢討發生事故時的應變措施，以及計劃進行演練。

政府表示，會在獨立第三方專家協助下仔細審研報告，包括評估當中所指成因的理據及改善措施是否適切，並會在有需要時要求中電澄清及提供進一步資料。政府亦已經要求中電在適當時候向外公布報告的具體內容。

政府強調，十分重視供電安全及可靠性，要求中電深入調查電纜意外事件，亦一直監督其調查及善後工作。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠