【靚太廚房】夏日必食甜而不膩抺茶流心撻 公開撻皮鬆脆不回縮秘訣
夏日熱辣辣，想吃甜而不膩的甜品？今集《靚太廚房》邀請了Pier 1929的甜點主廚Sam教大家整抺茶流心撻，不但有抺茶流心的效果，師傅還會傳授撻皮鬆脆，不回縮及防潮的方法，讓大家在家中都可以製作出鬆脆撻皮！
撻皮材料：
|軟牛油
|100g
|糖粉
|75g
|雞蛋
|50g
|低筋麵粉
|200g
|杏仁粉
|25g
做法：
1. 將牛油放置至軟身，加入糖粉混合。
2. 打發雞蛋，混合至軟牛油中。
3. 低筋麵粉過篩，以免「起粒粒」，再把杏仁粉及麵粉混合至牛油中。
4. 攪拌時間不要過長，以免起筋，想撻皮鬆脆點可以加入泡打粉。
5. 把撻皮放在兩張牛油紙中間壓薄至3mm-5mm的厚度。
6. 把撻皮放進雪櫃大約3-4個小時，直至撻皮定型後，取出。
7. 用模具切出圓形的形狀，把撻皮放在模具上，在撻底上用叉「拮窿」，以免「起泡」。
8. 170度焗15分鍾便可。
流心抺茶材料：
|白朱古力
|75g
|牛油
|60g
|抹茶粉
|8g
|雞蛋
|2粒
|砂糖
|50g
|低筋麵粉
|40g
做法：
1. 白朱古力和牛油隔水溶化，再加入抹茶粉混合。
2. 把雞蛋和砂糖混合，分三次混入抹茶白朱古力中。
3. 最後拌入低筋麵粉，放入唧袋，放進雪櫃大約2至3小時。
4. 取出後，把流心抺茶唧在撻皮上，170度焗大約5-6分鍾，完成。
Sam指要令撻皮鬆脆，就要避免不斷「搓」撻皮麵團，因為容易令麵團起筋，想再鬆脆一點，可以使用發粉。如果想防潮，出爐時可使用隔網隔著撻皮，不要立即放進盒子內，至直撻皮冷卻後才放進盒子。如果不想撻皮回縮，在推開麵團後，一定要放進雪櫃，之後要把麵團「鬆筋」，就不會有回縮的現象出現。
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責任編緝：蕭雅文