【靚太廚房】夏日必食甜而不膩抺茶流心撻　公開撻皮鬆脆不回縮秘訣

夏日熱辣辣，想吃甜而不膩的甜品？今集《靚太廚房》邀請了Pier 1929的甜點主廚Sam教大家整抺茶流心撻，不但有抺茶流心的效果，師傅還會傳授撻皮鬆脆，不回縮及防潮的方法，讓大家在家中都可以製作出鬆脆撻皮！

撻皮材料：

▲ 撻皮材料。（曾嘉文攝）

軟牛油 100g 糖粉 75g 雞蛋 50g 低筋麵粉 200g 杏仁粉 25g

做法：

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1. 將牛油放置至軟身，加入糖粉混合。

2. 打發雞蛋，混合至軟牛油中。

3. 低筋麵粉過篩，以免「起粒粒」，再把杏仁粉及麵粉混合至牛油中。

4. 攪拌時間不要過長，以免起筋，想撻皮鬆脆點可以加入泡打粉。

5. 把撻皮放在兩張牛油紙中間壓薄至3mm-5mm的厚度。

6. 把撻皮放進雪櫃大約3-4個小時，直至撻皮定型後，取出。

7. 用模具切出圓形的形狀，把撻皮放在模具上，在撻底上用叉「拮窿」，以免「起泡」。

8. 170度焗15分鍾便可。

流心抺茶材料：

▲ 流心抺茶材料。（曾嘉文攝）

白朱古力 75g 牛油 60g 抹茶粉 8g 雞蛋 2粒 砂糖 50g 低筋麵粉 40g

做法：

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1. 白朱古力和牛油隔水溶化，再加入抹茶粉混合。

2. 把雞蛋和砂糖混合，分三次混入抹茶白朱古力中。

3. 最後拌入低筋麵粉，放入唧袋，放進雪櫃大約2至3小時。

4. 取出後，把流心抺茶唧在撻皮上，170度焗大約5-6分鍾，完成。

▲ 完成。（曾嘉文攝）

Sam指要令撻皮鬆脆，就要避免不斷「搓」撻皮麵團，因為容易令麵團起筋，想再鬆脆一點，可以使用發粉。如果想防潮，出爐時可使用隔網隔著撻皮，不要立即放進盒子內，至直撻皮冷卻後才放進盒子。如果不想撻皮回縮，在推開麵團後，一定要放進雪櫃，之後要把麵團「鬆筋」，就不會有回縮的現象出現。

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責任編緝：蕭雅文