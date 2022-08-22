【陳南昌校政風波】校董會成立工作小組督導處理開學事務　稱首要任務為重新團結團隊

▲ 南區香港青少年培育會陳南昌紀念學校。（曾耀輝攝）

南區香港青少年培育會陳南昌紀念學校校政風波持續發酵，上周四有教職員公開控訴辦學團體及法團校董，該校校長黃麗婷上周六突被解僱。黃麗婷今早（22日）到勞工處勞資關係科求助。法團校董會回覆查詢時表示，待學生順利開學後會適時回應事件，現時首要任務為重新團結團隊，專注學校開學的事務，確保開學準備運作暢順，學生的學習不受影響。

法團校董會又說，今早已舉行教職員大會，委任一名資深老師為署任校長，並成立「校政專責工作小組」，負責督導各行政委員會主任處理開學事務，及集體領導監察現有委員會工作。小組由具群育學校經驗的退休校長胡忠興帶領，成員包括數名校董、署任校長及數名老師。校董會又強調，一切以學生福祉為大前提，將積極改善管理架構，並從溝通機制、人事管理、財務管理等方面完善監督學校。

至於教職員早前投訴校監干預校政，拖延及擾亂原有招聘程序，令10多個教師空缺仍未確定。校董會表示，全體常額合約老師已成功續約，另有多位老師在聘任階段，形容教師們鼓掌支持，表示願意同心同德。不過曾協助該校教職員的教工會主席黃建豪就引述教師反映，簽訂的合約並不完整，僅1版紙內容，而校董會尚未具體解釋黃麗婷被解僱原因，及決定署任校長的考慮因素，令教職員仍人心惶惶，未能專心工作。

就校董會委任一名資深老師為署任校長，黃建豪關心該教師是否擁有校長資格認證，亦關注他是否有足夠的行政管理經驗，以帶領學校從危機中走出來。

教育局重申對該校校政問題非常關注，指出校方必須確保學校的行政和教學工作回復正常，學生能得到適切的教育和支援，已責成校董會必須認真檢視學校的政策及程序，並確保學校從速推展各項有關新學年開學的必要工作。教育局又指，資助學校的法團校董會須負責校內教職員的人事管理事宜，並就此承擔最終責任，局方作為學校監管者，一定會向校方問責，校政必須撥亂反正，否則，當局將果斷採取行動，以確保學生的利益。

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記者：黃悅晴