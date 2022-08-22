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【唱作才子】黃凱芹闊別十年開紅館騷　怕人情債未敢邀周慧敏

娛樂 17:30 2022/08/22

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黃凱芹舉行紅館演唱會。

80年代才子歌手黃凱芹將於9月17日舉行香紅館演唱會，Chris闊別紅館舞台10年， 藉著今年入行35年，除了唱出40多首經典金曲， 更是首次四面台，與歌迷有更多親近接觸。

今次演唱會叫《細聽．黃凱芹35週年演唱會》，Chris 笑說其實是上年在西九戲曲中心舉行過的《聽．黃凱芹2021音樂會》延續篇，今次更是加強版，注入很多新的元素。

班底除了沿用25週年制作團隊，更有首次合作的舞蹈總監阿耀，同藝人形像及服裝設計陳華國，到時定有華麗服裝及熱鬧歌舞。雖然離演唱會演出不夠一個月時間，要記舞步記歌單比較急趕，但Chris說為了歌迷, 一定無問題，信心十足！

闊別多年。

問到會否一場太少，Chris 説場館檔期問題無辦法，但就笑說可以嘗試好像戲院睇戲開早、午、晚場，他又不怕體力不夠，因歌瘾大！

今次陳華國為他設計的衣服，不單有優雅，更有狂野一面，不過疫情沒有握手環節，所以不怕被歌迷捉住不放。

至於嘉賓方面，不少人關心有否好友周手慧敏，他就交由主辦去邀請，怕自己不常在港還唔到債，所以一直不敢邀請嘉賓。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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歌手 周慧敏 演唱會

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