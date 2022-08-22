【愛馬仕2022】Hermès秋冬3大新色出爐　即睇4大金剛色以外保值之選

▲ Hermès秋冬季推出3大新色。

Hermès的4大金剛色：金棕色、大象灰、奶昔白及黑色，配貨難度最高又最保值，相信是不少女士Wish List上的首位。根據外媒報導，Hermès將在今年的秋冬季增設3種柔和配色，大家又會如何選擇呢?

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根據專門研究奢侈品市場的時尚網站PurseBop報導，Hermès將在2022年秋冬季新增3種顏色，分別是帶粉紅的MAUVE PALE、薄荷綠的VERT FIZZ及灰調的MUSHROOM，3種顏色更比以往同色系的更柔和，更百搭。

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MAUVE PALE(淺淺紫)

▲ MAUVE PALE為今年新色。（圖片來源： PurseBop）

早年推出Mauve Sylvestre色號之後，一直成為少女們夢寐以求的粉紅色單品。而MAUVE PALE色號偏啞光，比錦葵紫Mauve Sylvestre更柔和及夢幻，較接近櫻花粉Rose Sakura色號。加上近年紫色及粉紅色成為時尚界的大熱之選，相信MAUVE PALE色號將會受一眾時尚人士追捧。

VERT FIZZ(氣泡綠)

近年較多人揀選如 Malachite 孔雀綠、Vert Olive橄欖綠及Vert Cypres 松柏綠等綠色系手袋。而今年秋冬季新推出的VERT FIZZ給人一種清新及活力十足感覺，打破秋冬色調深色居多及以暖色深為主的印象。

MUSHROOM(蘑菇白)

除Gold 金棕色、Etoupe大象灰和Noir黑色外，Nata奶昔白、Trench 風衣灰及Etain 錫器灰都是熱門顏色。不過，新出的蘑菇白MUSHROOM介乎於灰色及白色中間，配上金扣的話，給人高貴、乾淨俐落感覺，而配上銀扣，則能散發出純潔、仙氣感覺。

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責任編緝：張懿慧