【明星育兒】張繼聰人到中年不再介意別人目光　贊成子女追MIRROR：可培養興趣

▲ 40歲以後，他說學識不再介意別人目光

張繼聰（Louis）在15年前，曾為尚未出世的兒子張瞻寫過一本書名為《2.7cm的花生米》，紀錄了當時將為人父及遇上人生低谷時的心情。轉眼兒子已是少年，張繼聰在40歲後，也曾有過中年危機，成功克服過後，自言無論體魄和心境，又到了人生另一個階段。

在演藝學院畢業的張繼聰，2005年以唱作歌手身份出道，近年卻專注演戲工作上，他自嘲，以前出碟銷量都不算好。「對上一次開音樂會是2015年，那時覺得歌手身份要告一段落，之後專注演員工作。我是坐言起行，把寫歌的電腦和樂器都收起來，有空時才聽歌，變回一個純樂迷心態。」

不過近兩年因為疫情經常留在家，重新又練結他，學習新的音樂程式，又覺得很好玩，重新寫了歌，之後會在麥花臣開騷，張繼聰形容今次「復出」全無壓力。

「我想真正正去享受唱歌，現在這年紀，聽得最多是classical和blues，亦發現市場上沒有為『中佬』而設的音樂，故想多做這類型歌曲，今次開騷都驚冇人睇，所以選址在體育館，若果真的賣不出票，就找朋友來當打場籃球賽。」張繼聰說。

▲ 張繼聰坦言曾有過中年危機，後來靠自己想通跨過心理關口。（攝影：黃建輝）

兩歷人生迷失

現年42歲的張繼聰，有一子一女，擁有幸福家庭，事業發展亦順暢，但坦言人生亦曾有過兩次迷失期：「廿幾歲出道不久，自覺沒有做錯事，卻被傳媒不斷寫負面新聞，每日起身又不知報紙雜誌怎樣寫我，太太正在懷孕，自己要搵錢養家，外面很多閒言閒語，真的不懂怎面對，可以講每日能生存下來，已經很感恩。」

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那時有出版社邀出書，張繼聰就把寫作變成心理療程。「我當寫日記，是為太太和快出世的兒子而寫，每晚放工就寫幾千字，將當時心情記下來，所以現在兒子長大，我都很想給他看看這本書，知道爸爸那時是在怎樣的心情迎接他誕生。」

到了38歲時，張繼聰又遇上另一個心理關口。「入行十幾年，我不覺自己老，體能上仍是好fit，但身邊已有很多新人冒起，去唱失戀歌已不適合，講追夢又好像很尷尬，感覺到被排斥，開始有點迷失。」

當時他找詞人小克寫了《一個人的武林》的歌，作為心情的紀錄。張繼聰後來想通，年紀和時間只是抽象概念，最重要是自己的心態。「我40歲生日時就許願，以後不再理會別人怎看我，而是自己怎樣看自己，內心便得到解脫。」

▲ 近日張繼聰「復出」樂壇，同時推出自家品牌，宣揚口中所講的「中佬」生活態度。（攝影：張繼聰）

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向子女分享經歷

張繼聰兒子張瞻已15歲，轉眼已是少年人。早生兒育女的好處，是可以很快跟孩子做朋友，張繼聰是認同的。

這位暖爸說：「和兒子做到朋友，不過我比較囉唆，因兒子性格較chill，但覺得男生要識得照顧自己，所以不厭其煩常跟他講道理，有時做父母好矛盾，想把最好的給子女，又知道這樣對成長未必好，所以唯有盡量把自己經歷分享，他們日後遇到困難時，至少心理已有準備。」

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幸而他指兒子並不反叛，兩父子會經常一齊做運動。「我是很自律的人，夜晚放工仍堅持會出去跑步，我明白不能把自己一套放在兒子身上，但兒子會看到父親是一個很勤力的人，希望可以影響到他吧。」

現時兒子就讀國際學校，張繼聰自言對子女學業不算緊張，只想他們可以讀得開心。「最重要是可以找到學習的樂趣。我作為一個演員，也是經常去學習新事物，能享受學習也是一種快樂。」

支持子女追MIRROR

無論是大仔還是5歲的囡囡張靖，都是人氣男團MIRROR的粉絲，謝安琪還曾帶子女去跟Anson Kong學跳舞，似乎盡得父母的表演天份。

張繼聰亦很放心讓子女追星，他解釋：「我入行那時，邊有粉絲追，多數是看韓星、台星，現在這一代重新關注本地娛樂圈，不止MIRROR，還有ERROR、MC張天賦等，是一個好事，兒子最近還對以前的港產片好有興趣，讓我有機會可以和他一齊看舊片。」

▲ 張繼聰15年前曾為兒子寫下《2.7cm的花生米》一書。

說到子女入行，張繼聰亦持開放態度。「兒子應該對這行興趣不大，反而女兒就似，我們都是藝人，當然不想子女入行被人評頭品足，而且不是因為喜歡唱跳就可以入行，還要付出很多的努力，及要能承受很多不必要壓力的心態，真的不容易，不過女兒年紀還小，將來再看看吧。」

近年迷上駕哈利電單車的他，自言從由享受到中佬的快樂，還感染了謝安琪也去學駕「綿羊仔」。

不過，「電單車」卻是他對子女嚴守的家規。「我用電單車送兒子返學，他都覺幾威，但他一定要30歲後才可學，因為駕電單車要有一定成熟才可；至於女兒，將來更加不準她坐男友的車尾，因為我看過太多電單車意外，所以一定要好謹慎。」

記者：區家歷