《獎門人》《東張西望》成上周收視雙冠軍　黎諾懿新節目吸引113萬觀眾收看

▲ 《開心無敵獎門人》

TVB翡翠台上周（8月15日至21日）由劇集、綜藝到資訊等多個節目，在黃金時段跨平台直播收視都錄得逾20點（130萬觀眾）。當中《開心無敵獎門人》與《東張西望》雙雙成為上周收視冠軍。

根據TVB發新聞稿指，CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示，昨晚（8月21日）播出的《開心無敵獎門人》，跨平台直播收視最高為24.2點（157萬觀眾），較上周升0.2點。

無獨有偶上周一播出的《東張西望》，同為24.2點（157萬觀眾），該集報道了橫琴樓有機成為爛尾樓、一對男女被指在銅鑼灣遺棄小狗及美食博覽展最後一天。

至於李思捷主持的《思家大戰》保持穩定，最高收視21.4點（139萬觀眾）。

▲ 《開心無敵獎門人》

周一至周五的三線劇集收視平穩，《愛•回家之開心速遞》最高收視23.6點（153萬觀眾）；《痞子殿下》最高收視20.3點（132萬觀眾）；《白色強人II》最高收視20.2點（131萬觀眾）。

值得一提的是由黎諾懿主持、周一至周三晚上10時半播出的全新飲食節目《滿足的味道》最高收視17.4點（113萬觀眾），是近半年該時段取得理想收視的節目。

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