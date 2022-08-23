【兒童近視】9歲學童疫下近視加深至約800度　醫生指每日兩小時戶外時間可助控制近視

▲ 朱梓豪（右一）疫下右眼近視加深至800度，左眼亦增至750度。（陳永康攝）

本港兒童近視情況嚴重，疫下兒童近視率更加急升，去年有調查指港童近視深度倍增至每年平均加深80度。有9歲男童在4至5歲時已有300至400度近視，到去年更增至約800度，料與疫情下長時間使用電子產品上網課及較少進行戶外活動有關。奧比斯義務眼科醫生任卓昇提醒，深近視者患黃斑病變風險較一般人高850倍，而控制近視的黃金時間在小朋友階段，建議家長為子女增加戶外活動時間、培養良好閱讀習慣等。

現年9歲的朱梓豪，疫前每天玩手機逾4小時，4至5歲時近視已達300至400度，而他疫下幾乎每天要花約8小時上網課，加上因疫情嚴峻，家人未敢帶其外出等，基本上全日均手機不離手，去年視力檢查時便發現右眼近視已加深至800度，左眼亦增至750度，要透過使用眼藥水及改變生活習慣等，令近視加深速度受控。

▲ 任卓昇（左一）為朱梓豪檢查眼睛。（陳永康攝）

任卓昇表示，疫情前香港已是兒童近視患病率最高的地方之一，情況在疫情期間更加嚴重；他引述中大去年的研究指，疫下學童近視病發率較疫情前增加約1.5倍，由每100個學童只有11個有近視，增至疫下的約30個；另近視加深度幅度也由平均每年40度，增至疫下平均每年80度，增加一倍。

任卓昇續稱，控制近視的黃金時間在小朋友階段，要在眼睛未定型前減慢近視加深速度，避免出現深近視，否則被拉長的眼球將不可以逆轉，將來出現黃斑病變及視網膜脫落的風險將分別多850倍及12倍。

他指出，戶外的光照度超過1000lux，可以激發眼球分泌多巴胺，抑壓眼球拉長的速度，讓近視加深速度減慢3成，即可由原本每年加深100度，減至加70度，故建議學童要有每天兩小時、每周14小時的戶外時間。除此之外，也要配合良好的閱讀習慣，包括每閱讀30分鐘便要休息、避免在黑暗環境下工作，同時觀看電子熒幕時要保持30至50厘米距離等。

激光矯視無助減黃斑病變 防藍光產品不會降近視風險

不少近視患者會考慮透過激光矯視改善視力，任卓昇稱，激光矯視後確可恢復至無度數狀態，但卻不能讓因近視而被拉長的眼球復原，患黃斑病變、白內障及視網膜脫落的風險並不會減少。他又提到防藍光產品並無助控制近視，從閱讀習慣着手改善才會有效。

▲ 任卓昇（左一）稱，控制近視的黃金時間在小朋友階段。（陳永康攝）

任卓昇表示，近視會出現黃斑病變等併發症是因為眼球被拉長，導致脈絡膜及視網膜色素上皮變薄，而激光矯視的作用猶如「打磨鏡頭，將角膜打磨至沒有度數的狀態，讓人可不用戴眼鏡」，但已經拉長的眼球並無法還原，故出現眼睛併發症的風險並不會因而減少；他強調最重要還是在小朋友階段控制近視，避免眼球過度拉長。

至於使用防藍光手機貼等產品能否幫助降低近視風險，任卓昇就指，近視與藍光無關，因此沒有幫助，重申近視關乎閱讀的距離、光綫及時間等，從這些方面着手控制及改善，才可有控制近視。

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記者：黃小冰