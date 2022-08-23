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【防風工作】指擋水板治標不治本　立法會議員梁熙促盡早落實防洪工程

政治 19:46 2022/08/23

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立法會議員梁熙跟進杏花邨防風工作進度。（梁熙Facebook圖片）

「馬鞍」增強為強烈熱帶風暴，周四最接近本港，天文台料有巨浪及湧浪，受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。

港島東立法會議員梁熙稱，「馬鞍」路徑與5年前的超級颱風「天鴿」相似，為免重現當年重災，梁熙今日協調東區民政處、渠務署、港鐵物業管理公司及業主委員會代表，到杏花邨現場跟進防風工作進度。

（梁熙Facebook圖片）

梁熙表示，現場所見，管理公司今日陸續在沿海各座安裝擋水板，康文署亦安排明天在屋苑旁的政府公園裝板。又引述渠務署及民政處代表表示，颱風期間會有應變小組當值，渠務署亦會監察實時水位，一旦超越警戒線3.5米，就會通知管理處及其他部門加強應變。梁熙呼籲居民做好防風措施。

不過，他認為，只靠擋水板始終治標不治本，最重要還是盡早落實防洪工程改善，建議加設弱波石及加建防波堤。

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責任編輯：林曉君

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