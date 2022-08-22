【人口販賣】一名港人早前向入境處求助　終由泰國安全回港

▲ 今日一名求助港人安全抵達香港國際機場。（政府新聞處）

港人被「賣豬仔」到東南亞受禁錮，並從事非法工作的個案愈揭愈多，至今已錄37宗求助個案。保安局指，一名早前向入境處的港人今日已安全由泰國回港。

保安局發言人今日（22日）表示，一名港人早前向入境處「協助在外香港居民小組」求助，在外交部駐港特派員公署、中國駐泰王國大使館，保安局專責小組以及香港駐曼谷經濟貿易辦事處的協助下，該名人士今日已安全由泰國回港。

該名人士對於國家及特區政府的積極跟進及大力協助，令其能迅速安全回港表示感激。

保安局高度重視有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作一事，並已成立專責小組跟進。目前專責小組的工作以救人為先，專責小組會協調政府部門為求助人士提供一切可行的協助，令他們可以安全回港。

發言人呼籲有關的香港居民或其家人應盡快聯絡入境處，他們可以使用為此事專門設立的WhatsApp專線5190 8909，或致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時（852）1868求助熱線、使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或網上求助表格。

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責任編輯：李榮忠