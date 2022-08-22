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【強制檢測】63幢住宅納強檢　尖沙咀擎天半島、深井海雲軒上榜

社會 22:19 2022/08/22

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63幢住宅納強檢，尖沙咀擎天半島、深井海雲軒上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於63指定期間曾身處個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有10個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月23日或24日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 香港仔石排灣邨碧山樓
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  • 馬鞍山錦英苑錦智閣
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  • 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
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  • 大埔廣福邨廣禮樓
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  • 長沙灣海盈邨盈輝樓
  • 屯門兆安苑定祐閣
  • 沙田水泉澳邨清泉樓
  • 馬鞍山錦英苑錦悅閣
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  • 沙田愉翠苑愉政閣
  • 馬鞍山耀安邨耀謙樓
  • 將軍澳唐明苑唐富閣
  • 沙田駿景園 5 座
  • 香港仔田灣邨田澤樓
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣
  • 尖沙咀擎天半島 2 座
  • 將軍澳新都城 2 期 2 座
  • 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
  • 筲箕灣東駿苑銀駿閣
  • 將軍澳頌明苑賢明閣
  • 大圍新翠邨新芳樓
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記者：鄧凱文

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