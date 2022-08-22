【強制檢測】63幢住宅納強檢　尖沙咀擎天半島、深井海雲軒上榜

▲ 63幢住宅納強檢，尖沙咀擎天半島、深井海雲軒上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於63指定期間曾身處個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有10個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月23日或24日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

香港仔石排灣邨碧山樓

大圍美城苑逸城閣

沙田水泉澳邨河泉樓

天水圍天耀二邨耀豐樓

筲箕灣東濤苑暉濤閣

天水圍天愛苑愛潮閣

紅磡海濱南岸 1 座

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

粉嶺嘉福邨福樂樓

馬鞍山錦英苑錦智閣

大圍嘉田苑嘉慧閣

將軍澳寶林邨寶仁樓

馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

沙田駿景園 7 座

紅磡海濱南岸 3 座

油塘鯉魚門邨鯉意樓

黃大仙天馬苑駿安閣

大埔明雅苑明昌閣

葵涌安蔭邨祥蔭樓

將軍澳日出康城首都 1 座 (左翼及右翼)

將軍澳裕明苑裕榮閣

上水天平邨天朗樓

藍田廣田邨廣逸樓

秀茂坪寶達邨達富樓

大埔廣福邨廣禮樓

石硤尾石硤尾邨美如樓

粉嶺皇后山邨皇滙樓

大埔太和邨亨和樓

長沙灣海盈邨盈輝樓

屯門兆安苑定祐閣

沙田水泉澳邨清泉樓

馬鞍山錦英苑錦悅閣

將軍澳將軍澳中心 5 座

紅磡黃埔花園翠楊苑 2 座

鰂魚涌西灣臺18 號逸意居 2 座

屯門悅湖山莊 7 座

葵涌葵涌邨綠葵樓

藍田康逸苑康景閣

沙田愉翠苑愉政閣

馬鞍山耀安邨耀謙樓

將軍澳唐明苑唐富閣

沙田駿景園 5 座

香港仔田灣邨田澤樓

長沙灣麗翠苑麗森閣

尖沙咀擎天半島 2 座

將軍澳新都城 2 期 2 座

葵涌安蔭邨嘉蔭樓

筲箕灣東駿苑銀駿閣

將軍澳頌明苑賢明閣

大圍新翠邨新芳樓

鑽石山龍蟠苑龍璋閣

東涌逸東一邨太逸樓

屯門三聖邨進漁樓低座

屯門悅湖山莊13座

屯門悅湖山莊6座

大埔大元邨泰德樓

深井海韻花園5座

深井海韻花園4座

深井海韻花園1座

深井海雲軒1座

深井海雲軒2座

深井浪翠園4座

油塘油麗邨碧麗樓

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記者：鄧凱文