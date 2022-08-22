【強制檢測】63幢住宅納強檢 尖沙咀擎天半島、深井海雲軒上榜
社會 22:19 2022/08/22
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於63指定期間曾身處個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有53個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有10個指明地方被納入強制檢測公告，有關市民須在8月23日或24日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 香港仔石排灣邨碧山樓
- 大圍美城苑逸城閣
- 沙田水泉澳邨河泉樓
- 天水圍天耀二邨耀豐樓
- 筲箕灣東濤苑暉濤閣
- 天水圍天愛苑愛潮閣
- 紅磡海濱南岸 1 座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 粉嶺嘉福邨福樂樓
- 馬鞍山錦英苑錦智閣
- 大圍嘉田苑嘉慧閣
- 將軍澳寶林邨寶仁樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
- 沙田駿景園 7 座
- 紅磡海濱南岸 3 座
- 油塘鯉魚門邨鯉意樓
- 黃大仙天馬苑駿安閣
- 大埔明雅苑明昌閣
- 葵涌安蔭邨祥蔭樓
- 將軍澳日出康城首都 1 座 (左翼及右翼)
- 將軍澳裕明苑裕榮閣
- 上水天平邨天朗樓
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 秀茂坪寶達邨達富樓
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 石硤尾石硤尾邨美如樓
- 粉嶺皇后山邨皇滙樓
- 大埔太和邨亨和樓
- 長沙灣海盈邨盈輝樓
- 屯門兆安苑定祐閣
- 沙田水泉澳邨清泉樓
- 馬鞍山錦英苑錦悅閣
- 將軍澳將軍澳中心 5 座
- 紅磡黃埔花園翠楊苑 2 座
- 鰂魚涌西灣臺18 號逸意居 2 座
- 屯門悅湖山莊 7 座
- 葵涌葵涌邨綠葵樓
- 藍田康逸苑康景閣
- 沙田愉翠苑愉政閣
- 馬鞍山耀安邨耀謙樓
- 將軍澳唐明苑唐富閣
- 沙田駿景園 5 座
- 香港仔田灣邨田澤樓
- 長沙灣麗翠苑麗森閣
- 尖沙咀擎天半島 2 座
- 將軍澳新都城 2 期 2 座
- 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
- 筲箕灣東駿苑銀駿閣
- 將軍澳頌明苑賢明閣
- 大圍新翠邨新芳樓
- 鑽石山龍蟠苑龍璋閣
- 東涌逸東一邨太逸樓
- 屯門三聖邨進漁樓低座
- 屯門悅湖山莊13座
- 屯門悅湖山莊6座
- 大埔大元邨泰德樓
- 深井海韻花園5座
- 深井海韻花園4座
- 深井海韻花園1座
- 深井海雲軒1座
- 深井海雲軒2座
- 深井浪翠園4座
- 油塘油麗邨碧麗樓
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記者：鄧凱文