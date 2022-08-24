【痞子殿下】周嘉洛不覺得自己上位　保持赤子心：捉緊初心不要太多雜念

TVB古裝喜劇《痞子殿下》即將進入結局週，首次擔正劇集男主角的周嘉洛獲好評，觀眾更大讚他有望成為新一代周星馳。

可是，嘉洛接受TOPick專訪時先自評表現，卻說：「整體而言沒有一場是發揮得好的，在劇集中看到自己很多不足，缺乏經驗、不成熟、想得不夠長遠與仔細。」

話雖如此，在演戲上的每一個「第一次」對於他也正正是無可取替，是好是壞也屬一個重要的里程碑！

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拋開金城安影子？

成功之後，最難其實就是突破！嘉洛在《愛・ 回家之開心速遞》 的金城安一角深入民心，可是因此角色形象根深柢固，他又會否刻意拋開廢青安的影子去演《痞子殿下》？

坦白的他直言：「直情是想我以金城安的特質再放大！當時演繹時嘗試去想會否可演不同的東西，自己的壓力又大、有顧慮，反而影響表現。」嘉洛續說：「監製也跟我說不要想太多，我的理解就是能力未到時就不要強逼自己，反而手到拿來可用的就先用。」

幸好他獲同劇拍檔陳瀅開解：「她說我第一次主演劇集最重要是享受，不要想太多就逼自己去做。她、監製醒了我不要為自己增加壓力，就是『玩咗佢』。開劇後三、四星期就好一點，但不是放鬆後便演得好。」 他也從中學懂需接受自己的失敗、不足，劇集記錄了一年前最盡力的自己所造成的效果便足夠。

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從小看星爺作品

嘉洛在演紀威時保留金城安的特質，而他同時又被觀眾、網民指他是在模仿周星馳（星爺），惹來不少討論。

他先解說：「當時未有充足睡覺時間又要被太陽曬，體力透支時也承受不了，就不會想那麼多，反而會變成大家所說的『周星馳』，但其實我一向說話、行為、互動等各方面，也有一點像周星馳先生在戲劇當中的感覺。」

嘉洛強調自己沒「扮星爺」，也開心表示從小受對方作品影響：「看了很多他的作品，也重覆地看，廣大的香港觀眾也受他影響，如果不是就不會一看到就說『做咩扮周星馳』，但有沒有刻意模仿？沒有去扮他，只不過是在那麼惡劣的身體狀況下，可以做的就是拿自己最熟悉、最舒服、最不用想的方法去接受這挑戰。」

嘉洛回想：「演《愛回家》時也被說有星爺影子，因為當時沒太大壓力，又真的沒故意模仿，只不過是腔調或者用字就會不覺意地與他相似，當時的反應就會正面一點。但當我放大了金城安並放在紀威身上，觀眾就會覺得我在扮周星馳，那就是反感的開始。」

他對網上評價相當看得開：「有時看到一些留言，我也是同意的，也知是演得很誇張。這些不同的留言是對一年前的我的留言，我不會以一年前的評價去影響我的心情。」

▲ （陳慧安 攝）

獲珍貴友誼

演員當需要盡力在範圍中做好本份，但有時與不同拍檔碰頭，又會幻化出火花，促使演出更有特色。

嘉洛指與朱仔（朱敏瀚）、阿瀅（陳瀅）、JW之間是少了一個人也未必做得到：「大家各有長短，譬如朱仔、阿瀅本身是比較內斂，我與JW本身就比較熱情，如果缺少某一個人的性格、特質，都未必可以有現在的狀態。」

另外，他指是天時地利人和：「大家經歷過接連的拍攝、朝夕相對，也沒有時間見家人，被逼相處、見面就容易成為朋友。我們與阿康（張穎康）、小寶（陳嘉佳）也非常聊得來，也有搞笑、討人喜歡的特質！」

▲ 《痞子殿下》一眾演員感情要好！（Instagram圖片）

踏上喜劇之路？

畢竟每個人笑點不一，而喜劇就是要令不少觀眾發笑，劇本、演員演繹環環相扣，自評不屬「搞笑底」的嘉洛反而在演戲是多加上搞笑元素。

他後來有所領悟：「在小時候也是以搞Gag來引起別人關注，但慢慢真正接觸演戲世界就會有不同的東西想試，除了搞笑外，當時膚淺一點時想嘗試演喊戲、奸角，但現時的階段，我想成為一個角色多於演戲。我不是想『演』，是想變成那一個角色。」

嘉洛補充：「現時拍輕喜劇《寵愛Pet Pet》時也會，看劇種去思考自己的演繹。這一刻，想做一個全面的演員，就未必是針對搞笑。隨緣吧，仍然在摸索自己當中，不可以說自己已是踏上搞笑之路。」

▲ 《痞子殿下》劇照

另一半與媽媽

嘉洛在劇中為給予未婚妻蠻儀（陳瀅）一個居所，於是拼命地做兼職以賺取更多金錢。在現實中，嘉洛認為追求異性只有一大門法，那就是真誠！

嘉洛稱：「需要有誠意才可打動女生，我知道自己欠缺誠意所以過往追不到女生，入行前只是經歷過Puppy love。而兩個人的互動、經歷有時是大於所列出的條件。」

眾所周知他是孝順仔，因此當談起生命的「重要女人」-----媽媽時，馬上變得話多，並答謝媽咪一直疼愛自己：「她每一刻也在為我著想，譬如她會問我今晚可否回家、喝湯，她是無時無刻地在營業、照顧我，她對我好是不用多說，我自己是非常清楚的。」

「劇接劇」的他也對媽媽於心有愧：「認為自己做得不足夠，應該做更加多，在數年前已說：『我再係咁就無前途』，在時間上許可的話，希望與她去更多旅行，趁她行得走得時，可以與我經歷，這些回憶也同時是給予我自己的，免得將來回想時只剩下工作。」

▲ 嘉洛於IＧ貼出握著媽媽手的相。（Instagram圖片）

不想被「供樓」綁死

對於嘉洛而言，旅行還可以開闊自己眼界，他又不欲以「供樓」來放棄旅行的機會。

他坦言：「我如果真的為了供樓，可能要儲兩年錢才可去旅行，我就覺得會很吃力，不想自己的生活是這樣。那我倒不如用供樓的錢來租住地方，況且我經常也不在家睡覺，也沒有太大所謂。這樣的生活好像會鬆動一點，不用被綁死。」

他同時直認自己的理財概念較差，因此對置業沒有太大的追求：「現時這樣的話就應該會很辛苦，不想讓一層樓去綁死自己的生活」。

▲ 嘉洛自認理財觀念較差。（Instagram圖片）

只請過一天假

雖則嘉洛希望「行萬里路」，但似乎現實情況也未必容許他，他自爆自己只曾請一天假：「在入行初期，首半年時就一定不會請假，訓練班出身的我就是學習、工作，然後就是拍攝《愛・ 回家之八時入席》也沒有時間請假，後來就是《開心速遞》也都是沒有請假。我在近年有請過一天假，就是出席朋友的婚禮」。

他回想：「先前新冠肺炎疫情時，就放了十多天的假，當時就是我入行以來最長的假期，我就非常之開心，當中真的有me time，在家打機、看劇集，而我過往生病時也照樣上班。」

▲ （陳慧安 攝）

「我是運氣派」

或者大家會形容工作不斷又不請假的嘉洛是「勤力派」、「上位派」，他就笑言自己有別偶像派、實力派，是運氣派當中的一員！

他分享過往參與《八時入席》試鏡的經歷作例子：「在訓練班畢業後半年，我很幸運地與監製羅鎮岳、邵麗瓊見面、進行試鏡，與Ricco（吳偉豪）一同爭取《八時入席》禾仔一角。我是拿不到該角色，但他們就寫了一個在辦公室內的余日潼給我，是跟從馬貫東所演的十仔工作。當時禾仔的角色是在第70集才出場，但我的角色是在起初已出現，而且劇集愈寫就愈多辦公室的戲份，即是我可以學習的機會大增，我與Ricco就是由《八時入席》開始一直工作，直至《開心速遞》。 」

他補充：「當到《開心速遞》時，我遇上阿滕（滕麗名），有很多機會讓我可學習、發揮，這些全都是我的運氣帶給我。 」

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曾被指輕佻

在演藝路上，伴隨嘉洛的既有幸運，更有「輕佻」，這一個形容詞是出自嘉洛的朋友口中。本來不認為自己變得不同的他說：「經身邊的朋友提醒後，我才意識到自己開始有不同，然後到你意識到再去改正，需要捉緊初心，態度、想法上不要存有太多雜念。」

這段經歷對他而言是相當恐怖：「因為有些人會覺得你是上位後有所改變。我不覺得自己是上位，也一路提醒自己並不是上位，但慢慢就會變得有主見、認為自己的一套是正確，可能會減少聆聽別人的意見。」

嘉洛稱，當時囂張的自己也會保持「自問」，但就是自問沒有問題，現時的他只好提醒自己需尊重他人，所謂的謙虛是要時刻反省自己有沒有問題，並追求更好的自己。

他也從中有所反思：「可能別人習慣了我在甚麼時候也是保持謙虛，當一有主見的話，就會令人覺得我變囂張了！我是否有很大的問題？可能是我在表達、態度上出現問題，有想法是沒有問題，可能我的自信便成自大而不自知。」

▲ （陳慧安 攝）

嘗試改變自己是基於希望淡化「世界仔」的感覺： 「你很謙虛抑或對甚麼也是有讚無彈、完全沒有主見，也不是每一個人也覺得你是謙虛，可能會認為你是『世界』而不想跟你說話。 」

嘉洛強調是想嘗試一下不同的自己，並在努力學習怎樣去面對朋友、家人、同事、工作、觀眾，在訪問時也要懂得分莊重、何時需要說話得體。

▲ （陳慧安 攝）

30歲的自己

現在嘉洛只26歲，所謂「三十而立」，問他對未來30歲的自己會有何寄語？嘉洛認真地說：「現階段我正在摸索自己的路，我希望30歲的你可以更接近找到自己的方向，以及不要急著成熟。」

他續說：「認為過去的我太過急於成熟，其實也可以享受青春，青春是包含熱誠，熱誠真的很重要。而青春就是充滿激情、愛，所說的是對你喜歡、熱衷的事情，做事千萬不要沒有熱誠，嘉洛，一定要有熱誠啊！你一定要很努力，保持著現時擁有的優點，再發掘更多，成為一個更加好的人！」

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記者：陳淑霖