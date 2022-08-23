【共創明Teen】陳龔偉瑩：開闊眼界不足以脫貧　6屆師校計劃校長：1年難建立關係

▲ 政府新推出「共創明Teen」師友計劃，目標協助2,000名居劏戶初中生。（資料圖片）

政務司司長陳國基昨日（22日）公布，「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」推出為期1年的「共創明Teen」師友計劃，試驗名額2,000個。有參加兒童發展基金師友計劃6年的中學校長表示，現有計劃每屆為期3年，友師與學校合作緊密，部分友師直到學生畢業仍有聯繫，擔心新計劃為期1年太短，難建立友誼關係，但由於新計劃無要求學生儲蓄，可吸引更多清貧學生參加，2,000名額料爆滿。

聖公會何明華督中學校長金偉明表示，該校已參加基金轄下6屆師友計劃，參加中一生會獲配對友師，完成每月200元目標儲蓄，以及個人發展規劃，

因為學生正值青春期，未係好成熟，同屋企關係會有啲疏離，有大哥哥、大姐姐陪住會好啲。

另加上政府及機構捐助的配對撥款，學生合共可運用1萬多元發展個人興趣，如學琴、學日文等，但他提及，實際上也有些學生家庭環境較逼切，將款項用作購買生活必需品，最重要是款項用得其所。

金偉明直言新計劃1年時間太短，擔心現有計劃會被新推出的「共創明Teen」師友計劃取代，因現有計劃下學校、家長及友師合作緊密，教師會跟友師一同進行家訪，私下友師亦跟學生密切溝通，雖然計劃在中三完結，部分師友到學生中學畢業仍可保持聯繫。如學校可同時參加兩項計劃，他亦有意參加新計劃，讓更多學生受惠。

社會及學界關注現行師友計劃，會否被新計劃取代，兒童發展配對基金主席陳龔偉瑩透露，陳國基已向她承諾現計劃可繼續推行，但她關注新計劃名額分配公平性、會否演變成單純福利派錢，以及計劃長遠發展，強調新計劃須持續讓學生見到「搵食」機會才可精準扶貧，僅靠開闊眼界不足以脫貧，

淨係有見識唔夠，出身機會係離開脫貧路嘅重點。

民主黨批「新瓶舊酒」 現行計劃對象更廣泛

民主黨認為計劃只是「新瓶舊酒」，將現有兒童發展基金的內容重新包裝推出，質疑資源重疊，倡政府考慮將兩者合併，避免給人「為做而做」的錯覺。民主黨民政事務發言人朱子洛表示，現時的兒童發展基金已經有目標儲蓄、個人發展規劃和師友配對元素，逾10年來讓超過25,000名小四至中四基層學生受惠，涵蓋對象比新計劃主要針對初中劏房學童更為廣泛。

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記者：馮琪雅