曾志偉不幸中招確診新冠肺炎　留家休養將缺席《獎門人》錄影

▲ 《開心無敵獎門人》

TVB總經理曾志偉確診新冠肺炎！曾志偉近期出山主持節目《開心無敵獎門人》，播出以來收視良好，昨晚收視更比上周上升。

可是今天（8月22日）晚上卻有報道稱，「獎門人」曾志偉不幸中招確診新冠肺炎。

據指，志偉病情頗嚴重，接受媒體查詢病況時聲音沙啞，並表示現時要留家休息。

但因為《開心無敵獎門人》存貨有限，故此明晚（8月23日）就算「獎門人」曾志偉缺席，也要繼續開廠錄影，只好暫時由「獎老」錢嘉樂、阮兆祥任主持，暫代「獎門人」一職。

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