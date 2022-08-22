曾志偉不幸中招確診新冠肺炎 留家休養將缺席《獎門人》錄影 娛樂 23:29 2022/08/22 分享： 分享： 熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《開心無敵獎門人》 TVB總經理曾志偉確診新冠肺炎！曾志偉近期出山主持節目《開心無敵獎門人》，播出以來收視良好，昨晚收視更比上周上升。 可是今天（8月22日）晚上卻有報道稱，「獎門人」曾志偉不幸中招確診新冠肺炎。 據指，志偉病情頗嚴重，接受媒體查詢病況時聲音沙啞，並表示現時要留家休息。 但因為《開心無敵獎門人》存貨有限，故此明晚（8月23日）就算「獎門人」曾志偉缺席，也要繼續開廠錄影，只好暫時由「獎老」錢嘉樂、阮兆祥任主持，暫代「獎門人」一職。 最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步 躊躇滿志：我最擅長就是打仗【有片】 15:15 2021/10/26 【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步 躊躇滿志：我最擅長就是打仗【有片】 【聲夢傳奇】炎明熹分享《聲生不息》幕後點滴 Gigi感謝曾志偉：無價的機會 18:21 2022/07/14 【聲夢傳奇】炎明熹分享《聲生不息》幕後點滴 Gigi感謝曾志偉：無價的機會 【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際 透露明年出山主持節目 16:53 2021/10/27 【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際 透露明年出山主持節目 你可能感興趣 【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步 躊躇滿志：我最擅長就是打仗【有片】 15:15 2021/10/26 【TVB高層】曾志偉指有競爭才有進步 躊躇滿志：我最擅長就是打仗【有片】 【聲夢傳奇】炎明熹分享《聲生不息》幕後點滴 Gigi感謝曾志偉：無價的機會 18:21 2022/07/14 【聲夢傳奇】炎明熹分享《聲生不息》幕後點滴 Gigi感謝曾志偉：無價的機會 【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際 透露明年出山主持節目 16:53 2021/10/27 【TVB高層】曾志偉盼用合拍資源助TVB打出國際 透露明年出山主持節目 曾志偉 綜藝節目 娛樂人物職業 演員 獎門人 TVB