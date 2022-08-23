【幼童陪針假】津校教職員獲半天陪針假　教育局：直資及受資助幼稚園應跟從

▲ 津校教職員獲半天幼童陪針假，教育局指直資及受資助幼稚園應跟從。(資料圖片)

為鼓勵兒童接種新冠疫苗，教育局去信全港學校宣布，今日(23日)起落實學校教職員陪同年幼子女接種新冠疫苗「幼童陪針假」安排。即日起所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，包括教學人員及非教學人員，於其工作日當日每次陪同三歲以下的子女或受其監護的幼童接種新冠疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」。

由於三歲以下的兒童可接種三劑科興疫苗，因此有關教職員就每名兒童可獲得最多三個半天的「幼童陪針假」。

為確保學校正常運作， 有關教職員應預先向學校提交「幼童陪針假」的申請，並出示他/她與接種疫苗的幼童的關係的文件。校董會/法團校董會在考慮不影響學生學習的前提下，根據《資助則例》、《 僱傭條例》及教育局不時發出的指示所訂明的條件，按校本機制批准相關假期。如有關教職員在其選擇的日期缺席在學校的運作上不可行，學校應與其溝通以修訂其計劃。

若教職員已在今日之前為其三歲以下的子女或受其監護的幼童接種疫苗，倘若能出示證明曾獲校董會/法團校董會在其工作天批准放取無薪假期以陪同子女或受其監護的幼童在當日接種疫苗，可追溯相關「幼童陪針假」每次不超過半天；此類「幼童陪針假」可在2022年12月31日或之前放取。

有關「幼童陪針假」並不計算於每學年最多2天的特別假期（有薪）內。此外，學校亦須妥善備存所有「幼童陪針假」的申請記錄。

就直接資助學校和已參加幼稚園教育計劃的幼稚園 /幼稚園暨幼兒中心的教職員，以及以其他政府津貼聘任的資助學校合約教職員，學校應跟從上述安排為他們提供「幼童陪針假」。

至於沒有參加幼稚園教育計劃的幼稚園 /幼稚園暨幼兒中心及私立學校的教職員，教育局鼓勵學校一視同仁，為他們實施上述安排。至於官立學校的教職員的「幼童陪針假」，應以公務員事務局公布的相關安排為準。

公務員事務局於早前宣布，為鼓勵家長為六個月至三歲以下的幼童盡早安排接種新冠疫苗，由2022年8月22日起，政府僱員於其工作日陪同三歲以下的子女或受其監護的幼童接種疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」。

責任編輯 李志強