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【粉絲必搶】迪士尼Duffy與好友新角色LinaBell登場　網店獨家主題商品會員率先預購

休閒消費 13:23 2022/08/23

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可愛的小狐狸LinaBell（中）即將於9月9日，加「萌」香港迪士尼樂園的Duffy與好友。

充滿好奇心、機智又可愛的小狐狸LinaBell，將於9月9日加「萌」香港迪士尼樂園。而由即日起，樂園官方網站將陸續推出超過25款LinaBell的主題商品，讓賓客分階段購買，輕鬆入手心愛的應援周邊產品。

當中更有不少粉絲必入手的香港迪士尼樂園獨家商品，以及多款LinaBell主題的隨身商品，包括毛公仔頭箍、鎖匙扣及一系列手提袋、背包及配飾。奇妙處處通會員可根據會員類別，優先於8月25日起開始購買主題商品，公眾則可於9月1日起於網上購買。

超過25款LinaBell主題商品，即日起於網上分階段發售。（迪士尼提供）

由即日起賓客更可購買全新獨家的「LinaBell萌粉世界」主題酒店房間布置（$1,615)，有4款香港迪士尼限定商品，包括LinaBell枕頭套、毛毯、地毯與杯子，以及LinaBell爆谷桶及毛公仔。

LinaBell將於9月9日登場當日，現身於米奇與好友歡聚慶典。她亦會在9月10日開始跟Duffy與好友結伴，在美國小鎮大街拍攝布景前與賓客見面。9月中旬網店更會推出香港限定的LinaBell尾巴，到時粉絲可以一身萌系造型歡迎LinaBell登場。

購買網址︰https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/linabell/ 

記者︰黃依情

 

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