【酒店下午茶】唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶　送價值$720護膚產品【內附連結】

▲ 唯港薈與殿堂級品牌法國嬌蘭合作，由8月29日至10月31日推出以蜂蜜為主題的期間限定「金蜂悅蜜下午茶」。(酒店提供)

唯港薈GREEN餐廳與殿堂級品牌法國嬌蘭首度攜手，由8月29日至10月31日推出以蜂蜜為主題的期間限定「金蜂悅蜜下午茶」，食客可於育有8,603棵植物共71款品種的垂直花園及明亮的自然陽光下，細意品嚐精緻小巧的鹹甜美點，讓身心遠離都市繁囂，度過一個愜意下午。

酒店行政總廚何偉誠師傅 (Danny Ho)及其廚藝團隊以法國嬌蘭殿級蜂皇系列及蜂蜜作靈感，巧盡心思，將不同的元素融入於精緻悅目的鹹甜點美點中。美輪美奐的茶點完美呈現於全人手製造的金色畫框及調色板上，令人彷如置身於法國藝術展之中。

食客更可於陽光充沛、綠意盎然的環境下享用GREEN的招牌英式鬆餅配奶油忌廉、自家製紅桑莓荔枝玫瑰果醬及藍莓檸檬馬鞭草果醬，配TWG優質茗茶或illy即磨咖啡乙杯最適合不過，TWG茗茶更有12款可供選擇。不容錯過最令人引頸以待的無限量自家製蜂蜜乳酪軟雪糕，配上酸甜的乳酪脆脆，絕對能滿足味覺及視覺的雙重享受。

5款精美可口的鹹點包括鮮甜無比的蟹肉魚子脆餅、花花造型的意大利水牛芝士配西瓜及青瓜串、口感層次豐富的慢煮黑毛豬腩肉酥皮盒配鵪鶉蛋以及廚師推介香煎北海道帶子伴黑松露三文魚子炒蛋，每款均各有特色。Danny更將蜜糖珍珠加入經典的意大利風乾火腿手指條伴蜜瓜及蜜糖珍珠，中和火腿的鹹味，讓人一試難忘。

▲ 蜂蜜檸檬乳酪柚子蛋糕(酒店提供)

酒店的糕餅主廚分別為5款甜食設計了令人賞心悅目的造型。印有金蜂標誌的金蜂悅蜜馬卡龍輕易吸引賓客的目光，外脆內軟的馬卡龍配搭蜜糖夾心，口感層次豐富，幸福感滿滿。花朵芒果拿破崙以及綴以朱古力花瓣及矜貴金箔的玫瑰紅桑莓馬斯卡邦尼撻亦同樣吸睛。

模仿法國嬌蘭花草水語系列香水樽的蜂蜜乳酪芒果奶凍最能突顯師傅的鬼斧神工，打開朱古力蓋後能發掘內裏的甜蜜秘密；蜂蜜檸檬乳酪柚子蛋糕更以可愛的蜜蜂造型呈現，打卡一流。

凡惠顧「金蜂悅蜜下午茶」的食客均可獲贈價值$720的法國嬌蘭殿級蜂皇系列禮遇乙份(禮品數限有限，送完即止)及殿級蜂皇速效手部護理服務換領券乙張。

除此之外，在推廣期內於法國嬌蘭官網購買任何殿級蜂皇產品並輸入優惠碼「ICON」，可享尊屬禮遇。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「金蜂悅蜜下午茶」(需提前一天訂座)

日期: 8月29日至10月31日

時間: 星期一至五下午2時45分至4時45分

星期六、日及公眾假期

首輪 下午2時45分至4時45分

次輪 下午4時45分至6時45分

地點: 大堂GREEN

價錢:

星期一至五 每位$418; 每兩位$728

星期六、日及公眾假期 每位$448; 每兩位$758(以上價錢另加一)

查詢或預訂: (852) 3400 1300

網上預訂

記者：招美寶