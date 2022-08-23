【封區檢測】政府圍封黃大仙瓊軒苑　上水祥龍圍邨景祥樓揪13宗陽性和4宗不確定【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】​​政府圍封黃大仙瓊軒苑

​​政府今日自下午5時起圍封黃大仙瓊軒苑，目標是在明日（24日）上午約10時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。

【08:30】上水祥龍圍邨景祥樓發現13宗陽性和4宗不確定

上水祥龍圍邨景祥樓約1,580人接受了檢測，當中共發現13宗陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中91戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法 醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組