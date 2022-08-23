  • 34°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 17:40
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】政府圍封黃大仙瓊軒苑　上水祥龍圍邨景祥樓揪13宗陽性和4宗不確定【不斷更新】

社會 17:18 2022/08/23

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】​​政府圍封黃大仙瓊軒苑

​​政府今日自下午5時起圍封黃大仙瓊軒苑，目標是在明日（24日）上午約10時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。

【08:30】上水祥龍圍邨景祥樓發現13宗陽性和4宗不確定

上水祥龍圍邨景祥樓約1,580人接受了檢測，當中共發現13宗陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中91戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法　醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組

相關文章

【最新疫情】今日新增6,617宗確診個案　料BA.5未來數周升至逾半個案【不斷更新】
16:25 2022/08/22
【最新疫情】今日新增6,617宗確診個案　料BA.5未來數周升至逾半個案【不斷更新】
【院內爆疫】威爾斯親王醫院內科男病房爆疫　4名病人及4名員工確診
16:48 2022/08/22
【院內爆疫】威爾斯親王醫院內科男病房爆疫　4名病人及4名員工確診
【快速測試】3區污水呈陽性當局派24萬快測包　涉荃灣爵悅庭、元朗嘉湖山莊等
16:39 2022/08/22
【快速測試】3區污水呈陽性當局派24萬快測包　涉荃灣爵悅庭、元朗嘉湖山莊等
【封區檢測】上水祥龍圍邨景祥樓圍封強檢　居民今晚11時前須接受檢測
17:23 2022/08/22
【封區檢測】上水祥龍圍邨景祥樓圍封強檢　居民今晚11時前須接受檢測
【防疫措施】約260人違隔離或檢疫令被定罪　衞生署發出逾7,000定額罰款通知書
17:37 2022/08/22
【防疫措施】約260人違隔離或檢疫令被定罪　衞生署發出逾7,000定額罰款通知書

你可能感興趣

【最新疫情】今日新增6,617宗確診個案　料BA.5未來數周升至逾半個案【不斷更新】
16:25 2022/08/22
【最新疫情】今日新增6,617宗確診個案　料BA.5未來數周升至逾半個案【不斷更新】
【院內爆疫】威爾斯親王醫院內科男病房爆疫　4名病人及4名員工確診
16:48 2022/08/22
【院內爆疫】威爾斯親王醫院內科男病房爆疫　4名病人及4名員工確診
【快速測試】3區污水呈陽性當局派24萬快測包　涉荃灣爵悅庭、元朗嘉湖山莊等
16:39 2022/08/22
【快速測試】3區污水呈陽性當局派24萬快測包　涉荃灣爵悅庭、元朗嘉湖山莊等
疫情 強制檢測 衞生防護中心 衞生署 上水

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具
16:52 2022/08/22
【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具
【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大
13:33 2022/08/22
【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大
【英國生活】陳智燊拍片數英國物價高昂　移英港人5點反駁批斷章取義
16:41 2022/08/22
【英國生活】陳智燊拍片數英國物價高昂　移英港人5點反駁批斷章取義