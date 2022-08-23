【打風消息】天文台發出一號戒備信號至少維持至明早6時　「馬鞍」與香港保持逾500公里距離【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

天文台表示，熱帶氣旋馬鞍會在今日（23日）日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台在9時10分發出一號戒備信號，會至少維持至明早6時，市民明早出門前請留意最新天氣消息。 受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。

【21:10】

天文台在9時10分發出一號戒備信號。 表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。 請在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

按照現時預測路徑，馬鞍會在今晚（8月23日）至明早（8月24日）與香港保持超過500公里距離，本港風力不會顯著增強，一號戒備信號會至少維持至明早6時，市民明早出門前請留意最新天氣消息。

受馬鞍的下沉氣流影響，明日本港天氣酷熱，而高溫觸發的狂風驟雨及雷暴會間中影響本港。隨著馬鞍移向廣東沿岸，明晚本地風力將會增強。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

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【17:00】馬鞍今晚進入本港800公里範圍

熱帶氣旋馬鞍正橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐步靠近廣東沿岸。明晚（24日）本港風勢會增強。

星期四（8月25日）早上風勢會進一步顯著增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防雨防水浸的準備。

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【12:00】

在正午12時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在碧瑤之東北約230公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。

【09:15】馬鞍已增強為強烈熱帶風暴

熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴。在上午9時，馬鞍集結在碧瑤之東北偏東約250公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。

【09:00】天文台考慮今晚發出一號戒備信號

馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐漸靠近廣東沿岸。本港天氣會在明日（24日）稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。星期四（25日）風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大至非常大浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。

熱帶氣旋馬鞍會在今日日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

▲ 馬鞍會在今日大致移向呂宋北部，星期三及星期四靠近廣東沿岸並逐漸增強。（天文台）

天文台指，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。今日天氣天晴。日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏西風。預料周四密雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪至巨浪及有湧浪，初時吹東北風5至6級，早上轉東南風7至8級，離岸及高地達11級。

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記者：TOPick 港聞組