【打風消息】馬鞍增強為強烈熱帶風暴　天文台考慮今晚發出一號戒備信號

▲ 馬鞍今晚進入本港800公里。（湯致遠攝）

天文台表示，熱帶氣旋馬鞍會在今日（23日）日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。受到呂宋的地形影響，馬鞍的預測路徑和強度變化仍存在變數。

【09:15】馬鞍已增強為強烈熱帶風暴

熱帶風暴馬鞍已增強為強烈熱帶風暴。在上午9時，馬鞍集結在碧瑤之東北偏東約250公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶。

【09:00】天文台考慮今晚發出一號戒備信號

馬鞍在進入南海東北部後，會採取西北方向移動，逐漸靠近廣東沿岸。本港天氣會在明日（24日）稍後顯著轉壞，風勢逐漸增強。星期四（25日）風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大至非常大浪及有湧浪。受風暴潮影響，低窪地區有機會出現淹浸或海水倒灌。

熱帶氣旋馬鞍會在今日日間橫過呂宋北部至呂宋海峽一帶，並會在今晚進入本港800公里範圍，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。

▲ 馬鞍會在今日大致移向呂宋北部，星期三及星期四靠近廣東沿岸並逐漸增強。（天文台）

天文台指，高空反氣旋會在今明兩日為華南帶來酷熱的天氣。今日天氣天晴。日間酷熱，部分地區有煙霞，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏西風。

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記者：黃穎津