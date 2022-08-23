【COLLAR成員】林作抽水私訊So Ching問近況　網民：唔好調戲良家婦女啦

MIRROR紅館演唱會在7月28日晚的第4場演出發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮落壓傷2名舞蹈員。

其中李啟言（阿Mo）受重傷，到今仍然留院。阿Mo女友「蘇師兄」蘇芷晴（So Ching）一直照顧男友，在昨晚（8月22日）再度更新個人IG Story吐心聲，寫下「Helpless」一字，情況令人擔心。

「抽水王」林作就不放過機會，親自私訊So Ching，行為再度惹來網民批評。

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林作：「告訴我情況如何」

在So Ching上載IG Story後大約半小時，林作私訊So Ching詢問：「告訴我情況如何」，後來又表示：「已send DM。在線等回覆」並標記So Ching的帳號，積極在等待對方的回覆。

林作公開私訊So Ching的截圖，網民留言不齒其行為：「咩時候做咩野囉人地咁陰公 睇曼聯吧啦」、「咪Ｘ搞ching啦Ｘ街」、「你做乜 X ar」、「唔好調戲良家婦女啦」。

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曾提供意見

在MIRROR演唱會事故發生後的一天，林作在IG上載帖文表示現時網上有很多網民為阿Mo「集氣」，但是他認為這些行為根本沒有任何作用，而現時要做的事情是為阿Mo討回公道：「唯一有意義的是從傷者角度出發，馬上思考有什麼可以為他爭取。」

林作指首先是該次活動的責任保險及阿Mo本身的意外保險：「我希望有買，雖然作為舞蹈者可能比較難買，理賠上一定要攞到足。」其次更重要的事就是向所有涉事部門作出人身傷亡、工傷索償的訴訟。

林作就表示：「我不才，如果你有更可靠的專業人士朋友幫助你索償，一定要好好把握。」