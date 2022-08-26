CP Selection泰國雞蛋檢測為品質卓越　無添加激素及抗生素

CP Selection泰國新鮮雞蛋剛於8月通過大型檢測機構雞蛋檢測，被評為「品質卓越」，確實無添加激素、不含抗生素，教人食用安心。縱觀世上最百變的食材，必數雞蛋料理，加上雞蛋是一種營養價值豐富的食材，能提供許多人體所需的營養素，如維他命 B12、D、E、礦物質、葉酸及奧米加 3脂肪酸等，非常適合煎、炒、煮、炸發展多樣菜式。如此日常而普遍的食材，安全品質顯得尤其重要。

▲ 雞蛋是一種營養價值豐富的食材，能提供許多人體所需的營養素，如維他命 B12、D、E、礦物質、葉酸及奧米加 3脂肪酸等。

綠魚鑑定 卓越品質保證



過往市面上並不是每款雞蛋都達到食用安全，有些更引起不少安全隱患，如沙門氏菌感染、類雌激素超標等。為此，生物科技公司「水中銀」的小魚親測平台較早前在市面抽檢15個雞蛋品牌，共16款雞蛋樣本進行檢測，並於第47期雞蛋檢測榜單發布結果顯示，其中13個樣本顯示為「綠魚」（代表品質卓越）、3個為「黃魚」（代表品質合格），並未檢出「紅魚」（代表有待改善）樣本，整體表現良好。其中CP Selection泰國新鮮雞蛋被鑑定為「綠魚」級別，表示產品於急性、慢性毒物檢測及成分篩查中表現理想，消費者可以安心選購。水中銀 (國際) 生物科技有限公司 (水中銀) 的首席執行官杜偉樑先生亦提醒大眾應避免進食生雞蛋或未經煮熟的雞蛋，除非雞蛋本身經過巴士德消毒（Pasteurization），否則會增加感染沙門氏菌疾病的風險。

▲ CP Selection泰國新鮮雞蛋通過急性、慢性毒物檢測及成分篩查檢測，消費者可安心選購。

無添加激素 更放心食用



類雌激素早於2012年被世衞與聯合國列入「一級致癌物」，攝取過量類雌激素或引致內分泌失衡、癌症、神經系統紊亂及糖尿病等，影響身體健康。因此，「無激素飼養」成為了近年綠色飲食新趨勢，進一步保障人類及環境健康。而「水中銀」利用轉基因鯖鱂魚胚胎作慢性毒物測試，並根據綠色螢光強度量化有害物質，評估其對人體的安全風險。來自泰國的CP Selection泰國新鮮雞蛋，成功通過轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試，證明其在自然環境下飼養，不含類雌激素，比一般雞蛋更新鮮、健康。



不含抗生素 預防抗藥性



抗生素主要作用為殺死細菌，用於人類或動物疾病治療。然而，若長期服用抗生素容易令細菌變異，對藥物產生抗藥性，令抗生素變為對細菌無效。根據香港食物安全中心指引，母雞並非在無菌的環境中生蛋，雞蛋會透過母雞卵巢的直向傳播而感染沙門氏菌，或經蛋殼滲透的橫向傳播，即由蛋殼上的糞便受污染，為此，雞農或會為雞隻注射抗生素，以減低雞蛋感染細菌風險。



CP Selection泰國新鮮雞蛋為保障顧客健康，在飼養雞隻期間不會注射任何抗生素，使其雞蛋不含藥物殘渣，避免人類進食時持續攝入抗生素於體內，令身體或細菌出現抗藥性。此外，雞蛋中含有的類雌激素，亦可透過抗生素等雌激素攝入，擾亂人體內分泌系統，因此雞蛋不含抗生素，能雙重預防人類攝入類雌激素，減低各種患病風險。

▲ CP Selection泰國新鮮雞蛋無添加激素、不含抗生素，使用益生菌飼料，可安心食用。

益生菌作飼料 從源頭杜絕激素



益生菌可增加人體腸道中的益菌數目，透過調節腸道中的PH值可抑制壞菌的生長，降低胃腸道發炎的機會。原來這用於雞隻上也同樣奏效，CP Selection的泰國農場特別採用益生菌飼料餵飼其雞隻，據研究指出可提高雞蛋的抗病性和飼料轉化效率，促進腸道健康並調節雞隻的免疫功能，改善他們的健康情況，以提高雞隻的生長速度和產蛋率，從根本上杜絕了激素、抗生素的添加，確保孵出的雞蛋健康有益。此外，益生菌作飼料亦能改善雞蛋的品質和蛋黃顏色，包括降低雞蛋中的膽固醇含量及提升不飽和脂肪酸，令人體更容易吸收。



CP Selection泰國新鮮雞蛋從雞隻飼養、生產至包裝，均堅守着健康和安全理念，每一步驟都以人類的健康福祉為大前提，確保其雞蛋為健康、具營養價值的高品質食材。



（特刊）