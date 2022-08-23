【著數優惠】領展25個指定商場快閃送25両千足黃金　購物滿額有機會贏10萬元旅遊禮券

▲ 領展指定25商場送25両千足黃金，另旗下38商場送出總值逾1,000萬元現金禮券及獎品。

領展由即日至10月23日，於旗下38個指定商場及街市推出「好想好賞中大獎」活動，送出超過10萬份現金禮券及禮品，總值超過1,000萬元；此外，七師傅更會矚目現身「連連有『金』日」送金大典，讓你隨時贏走999.9足金黃金。



連續9星期送現金禮券及獎品

顧客只需登記成為領展會員，並於38個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿300元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多2張，便可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各兩次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多3張，更可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各3次。

「即抽即中獎」獎品超過10萬份，種類包羅萬有，包括中式酒樓餐飲現金券、室內遊樂場代幣券、健身室月費卡，以及可於超過200個指定商戶使用的現金優惠券。

▲ 於指定的領展商場或街市消費滿指定金額便可參與「即抽即中獎」及「終極大抽獎」。

「終極大抽獎」則於2022年10月27日進行，並於11月1日公布抽獎結果，頭獎包括價值10萬元的旅遊禮券大獎，另外亦有機會贏走總值逾20萬元的電子產品禮券、家居用品禮券、健康食品禮劵及時尚家電禮品套裝。



夥七師傅快閃送千足黃金

此外，旗下指定25個指定商場將推出「連連有『金』日」快閃活動，送出25份1両千足黃金，隨後之勝利者亦有機會獲得其他豐富電器禮品。「金牌嘉賓」七師傅更會於8月28日主持送金大典，與你在領展商場開心贏「金」獎！此外，七師傅亦會推出「金口令大挑戰」，只需順暢讀出金口令，便可獲得精美「金」獎一份。

▲ 驚喜度滿分的「連連有『金』日」，奪「金」機會隨時就在你身邊。

好玩吸睛的送金遊戲機，將快閃於指定商場，領展會員只需即日以電子消費滿200元，便可參與遊戲一次，每位會員於每個商場最多可憑兩組發票參加遊戲，贏得足金黃金及時尚家電。如使用八達通消費，更可額外享有多1次的抽獎機會，即每人於每個商場最多可獲遊戲機會四次。顧客可留意「好想 好賞 中大獎」官方 Facebook或Instagram專頁，以便獲得領展的「賞金小隊」的最新位置，莫失奪「金」良機！

編輯：葉翠華