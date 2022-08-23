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【入屋犯法】怪漢持剪刀闖荃灣劏房反遭戶主制伏　語無倫次聲稱要傷害屋內各人

社會 10:05 2022/08/23

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怪漢持剪刀闖荃灣劏房反遭戶主制伏，語無倫次聲稱要傷害屋內各人。

荃灣發生傷人案。警方今早（23日）7時許接報，指一名懷疑精神有問題男子突然持刀及螺絲批闖入荃灣眾安街77號一劏房，並語無倫次聲稱要傷害屋內各人。當時劏房男戶主適時返家，見狀後與妻子合力制服該名怪客並報警。

警方到場調查後首先拘捕該名男子，他未能出示身份證明文件。警方遂以入屋犯法罪、無提供身份證明文件罪將其拘捕。而屋內男戶主及1名小童均報稱受傷，稍後由救護車送往仁濟醫院敷治，警方在現場檢獲利刀及螺絲批等證物，正調查事件原因。

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記者：曾秋文

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罪案 記者 荃灣 醫生

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